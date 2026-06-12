《放. 專題》從網軍到AI軍團 OpenAI警告：未來認知作戰成本可能趨近於零

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OpenAI這次揭露的事件，最值得擔心的其實不是中國。

而是未來。

因為這份報告讓人看見一件事情：認知作戰正在進入自動化時代。

過去談到資訊操作，大家最熟悉的名詞叫網軍。

無論是政府、政黨還是各種組織，要影響輿論都必須投入大量人力。有人負責寫文章，有人經營社群帳號，有人設計圖片，也有人專門與網友互動。

整套系統雖然有效，但成本不低。

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因此即使是大型組織，也很難無限制擴張。

生成式AI出現之後，情況開始改變。

一個人輸入幾段指令，就能產生大量文章；幾分鐘內就能完成過去需要數十名寫手工作一天才能完成的內容。

更重要的是，AI不會疲倦。

它可以同時模擬不同立場、不同身份與不同語氣，甚至根據不同國家與不同社群客製化訊息。

從技術角度來看，這是一種效率革命。

但從資訊安全角度來看，這也是一場新的挑戰。

因為未來最危險的未必是假新聞。

而是真假混雜的內容洪流。

每一篇文章看起來都合理，每一則留言似乎都沒有問題，每一個帳號都像真實存在的人。

但當成千上萬則內容朝著同一方向累積時，輿論環境就可能逐漸被改變。

這也是許多專家近年開始擔憂的事情。

未來認知作戰不一定需要製造驚天動地的假消息。

相反地，它可能透過大量看似正常的內容，慢慢影響社會對議題的理解。

這種模式更難察覺，也更難防範。

OpenAI在報告中強調，目前發現的相關行動影響力仍然有限，但技術發展速度非常快。

今天的AI已經能寫文章。

明天的AI可能同時生成影片、聲音與即時互動內容。

後天的AI甚至可能建立完整虛擬人格，在社群平台長期活動。

當技術發展到那一步，人類面對的將不只是資訊真假問題，而是如何確認眼前的一切究竟是不是來自真人。

這也是為什麼越來越多國家開始把AI列入國家安全議題。

因為AI競爭從來不只是產業競爭。

它同時也是資訊競爭、輿論競爭，甚至是民主韌性的競爭。

對台灣而言，這份報告更像是一則預告。

過去面對的是網軍。

未來面對的，可能是永遠不需要睡覺、永遠不會疲倦，而且能夠同時操作數萬個帳號的AI軍團。

當認知作戰進入人工智慧時代，真正的挑戰或許已經不是如何阻止假訊息。

而是如何守住社會對真相的基本信任。

因為未來的戰場，可能就在每個人的手機螢幕裡。

（圖片來源：AI示意圖）

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