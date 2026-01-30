《放．專題》政大高材生遭丟包台64線輾斃...師生親友不捨質疑聲四起！涉案司機口供曝疑點...政大學務長斥酒醉是帶風向：本就悲傷，現在又多了一種憤怒

日前發生25歲政大畢業溫姓高材生搭乘多元計程車，遭丟包於台64線不幸遭四輛汽車輾斃的悲劇，丟包的林姓計程車司機供稱，當時與溫男發發生爭執，一氣之下請他下車，不過檢方在行車紀錄器中未發現溫男說話聲音，與司機說法明顯不符，案件持續偵辦。對此，師長親友相繼出面為其發聲，政大副教授兼學務長蔡炎龍發文直言，最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止；而對於司機說詞，他也表示，「本來對Jason的離去，我就是悲傷。但現在又多了一種憤怒。」

涉案的林姓司機供稱溫男因酒醉在車上與其發生爭吵，腳還不斷往椅背踹，忍不住怒火因此請他下車，事後擔心溫男安危，才於1分鐘後報警，但溫男已被四輛汽車輾斃。而根據檢方調查，發現行車紀錄器顯示，溫男在車上並無說話，全程僅有司機的怒罵聲，且在車上的12分鐘內，有10分鐘都處安靜狀態。



而溫男家屬也出面表示死者生前不太喝酒，事發當天根本沒喝酒，檢警日前也已相驗，將釐清死者體內有無酒精或藥物成分。



後續有溫男友人透露，當晚兩人有透過社群Instagram傳訊聊天，從晚間持續到凌晨，最後回訊時間是半夜1點19分，聽當時的語音訊息可確認其聲音清楚，本人也否認自己喝醉，與酒醉和司機起衝突的說法明顯有出入，而溫男搭乘計程車的時間點約為半夜2點左右。



多元計程車平台Bolt也針對此事二度發出聲明，強調該案已進入司法調查程序，公司將全力配合，但相關人員和證據在第一時間即由警方和保全掌握，Bolt並沒有行車紀錄器影像；針對涉案駕駛，目前也已立刻停止其於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。



由於此命案爭議不斷擴大，交通部今日針對多元計程車平台監管進行回應，平台皆由計程車車隊業者開發或與車隊業者合作營運，對此車隊應負相關管理責任。



交通部指出，如違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定則可依公路法第77條第3項，處3萬元以上9萬元以下罰鍰，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年或廢止其營業執照。



有關死者溫姓男子背景，其畢業於政大新聞系、企管系，擁有雙學士學位，在校評價相當良好，不少師長都表示其形象「溫和、熱心助人」。政大副教授蔡炎龍日前在臉書發聲，在得知溫男過世後淚流不止，「因為我想到Jason（指溫男），他就是我們想要培養出來的人才典範。」



蔡炎龍說，政大優秀的學生有好幾種樣貌，有些是非常自信、亮眼的外顯優秀；有些是像Jason，溫和謙虛的樣子。他提到，溫男不僅在外國參訪團表現良好，協助師長不餘遺力，明明幫助很多，仍非常謙虛覺得自己沒有做甚麼。



蔡炎龍表示，自己一直相信，溫男會有非常傑出的表現，「我的畫面就是有一天，Jason會回政大來，跟學弟妹們分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了。」



蔡炎龍批評，想帶風向說是Jason酒後和司機爭吵、踢椅子，或弄髒車子，司機怕有人身安全。他疑惑，「不好意思，就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人丟包在危險的快速道路，甚至還是高架道路，是這家車行的許可的嗎？」



蔡炎龍也說，錄音檔出來Jason全程都是安靜的，似乎只有在司機請Jason不要踢車門或是椅子時說「好」；反而是司機罵了很多髒話。他說，本來對Jason的離去，就是悲傷，但現在又多了一種憤怒。



政大教授方念萱同樣發文請求媒體持續追蹤，她表示，溫男曾是課上學生，當下震驚難受，完全不能反應。她說，夜晚找出當時溫男訊信、作業、刋出的報導和podcast，再次聆聽，聽到他提到努力在事件尋找隱情報導，想到他再不能發聲，大家不知道車裡車外什麼狀況，讓人太難受。



溫男弟弟也於社群上發長文哀悼，相關內容謝絕媒體轉載，不過在貼文下方也有許多網友留言安慰，「一切保重，照顧好自己」，「保重！也希望司法可以還哥哥公道」，「加油！希望您與家人平安」。

