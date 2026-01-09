《放．專題》活捉馬杜洛幕後重臣！盧比歐處理委內瑞拉問題應答沉穩、犀利賺一波網路人氣...古巴裔背景打擊共產贏下生涯最大勝利

美國總統川普日前下令突襲委內瑞拉首都，短時間生擒左翼獨裁總統馬杜洛，此一斬首行動震驚國際，對拉丁美洲獨裁政權好友無疑是重大打擊，而國務卿盧比歐（Marco Rubio）在海湖莊園引用已故嘻哈傳奇The Notorious B.I.G.的知名歌詞「如果你不懂，那你現在該懂了」（If you don't know, now you know）、冷靜應處記者提問，令外界印象深刻。他也被指出，是此次推動委內瑞拉議題的關鍵人物，對盧比歐來說，活捉馬杜洛同被視作長年倡議南美政權更替的一次政治勝利。

近期在川政府閃電戰逮捕馬杜洛，並劍指格陵蘭時，盧比歐發揮「鎮定國際憂慮」的效果，以較為冷靜理性的言詞軟化其他官員的強硬聲明，同時不忘為川普一貫大膽的計畫辯護，在軟硬兼施方面扮演關鍵角色。



盧比歐在執行抓捕馬杜洛行動當天，於海湖莊園向記者直言，美國第47任總統不是來玩遊戲的，「如果你不知道，現在你知道了。」他也說過，美國不可能容許西半球出現一個讓全球的敵人可以從事活動、作為樞紐的國家，可見其在委內瑞拉事件代表團隊之堅定態度。



盧比歐是邁阿密古巴流亡移民後代，父母皆為古巴人，於1956年移居佛羅里達州，委內瑞拉和拉丁美洲都是他參政時的重點關注區域，政治生涯長期主張委內瑞拉與古巴需進行政權更替，時任參議員時也曾批判總統歐巴馬需對馬杜洛政權實施更嚴厲制裁。



據報導，美國參議院外交委員會主席、親近友人里施（James Risch）也說，是盧比歐的影響促使川政府對委內瑞拉採取行動。



盧比歐被一位匿名幕僚形容為團隊的「四分衛」，他在府中同時擔任國務卿和國家安全顧問，負責協調一小群極具影響力的總統顧問，且富能力將川普大方向、略為籠統的指示，消化成可有效執行、對外說明的具體方案。



在美國處理的各項重大議題如烏俄戰爭、加薩問題，與此次的委內瑞拉專責團隊中，盧比歐與眾人的合作也受到好評，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稱讚其是「團隊型人物」，每個人都樂意與他共事。



盧比歐對拉丁美洲的熟稔程度極高，不僅精通西班牙語，與多國領導人，甚至一些國家的反對派關係密切，在川普需要的時候，盧比歐總能立即給對南美各政權的見解和意見。



據了解，盧比歐過去長期針對委內瑞拉問題開砲，對此馬杜洛相當不滿，而馬的情報局長朗頓（Diosdado Cabello Rondon）更被發現涉嫌策劃暗殺盧比歐，不過此事未被實際證實；因此外界也稱，馬杜洛被逮捕一事，是盧比歐對其當年人身威脅的重大回擊。

