《放. 專題》當整個台灣海峽都變成戰場！從HIMARS、雄風到無人機，解讀讓北京最頭痛的「殺傷區」戰略
當台灣軍方首次在西部海岸實彈發射美製HIMARS海馬士多管火箭系統時，許多人關注的是火箭彈的射程、精準度與覆蓋範圍。但如果把視野拉高，真正值得觀察的其實不是這32枚火箭彈，而是它背後所代表的戰略轉變。
因為台灣正在打造的，已經不再是一條傳統意義上的防線，而是一個讓整個台灣海峽都可能成為戰場的防衛體系。
這套戰略在美國軍事界有一個名稱：Kill Zone，中文通常翻譯為「殺傷區」。乍聽之下，這似乎是一個充滿攻擊性的名詞，但它真正追求的其實不是殺傷，而是嚇阻；不是打贏戰爭，而是讓戰爭不敢發生。
過去數十年，兩岸軍力發展始終存在巨大的數量差距。如果把戰爭理解成軍艦對軍艦、飛機對飛機、飛彈對飛彈的正面競爭，台灣永遠不可能在規模上與中國抗衡。因此，美國近年協助台灣建立的新防衛思維，不再是和中國比誰的武器更多，而是讓中國即使擁有更多武器，也無法確定自己是否承受得起發動戰爭的代價。
換句話說，問題已經不是「台灣怎麼打贏中國」，而是「中國為什麼不敢打」。
這看似只是語言上的差異，背後卻是完全不同的國防哲學。
殺傷區戰略的核心，在於把中國可能發動的登陸作戰，變成一場充滿風險與不確定性的豪賭。從部隊集結、艦隊出港、跨越台灣海峽、接近台灣沿岸，到最終登陸與建立灘頭堡，每一個環節都可能遭遇不同形式的打擊與消耗。
衛星監控、雷達偵蒐、無人機追蹤、反艦飛彈、岸置飛彈系統、機動火箭部隊以及後續地面防衛力量，不再是各自獨立存在的武器，而是一套彼此串聯的網絡。它們共同形成的，不是一場決定勝負的單一戰役，而是一個層層疊加、持續消耗對手的環境。
這也是為什麼近年來，HIMARS、魚叉飛彈、雄風飛彈、雷霆2000、各型無人機以及C4ISR指管通資情監偵系統，經常被放在同一張國防藍圖裡討論。
很多人把它們視為不同新聞，但從戰略角度來看，它們其實都在回答同一個問題：如何讓台灣成為一個難以登陸、難以占領、難以控制的地方。
對北京而言，真正棘手的從來不是台灣擁有某一種武器，而是台灣把所有武器整合成一套系統。因為現代戰爭最害怕的不是敵人有多少火力，而是不知道火力會從哪裡出現，也不知道下一步將付出多少代價。
俄烏戰爭更加速了這種思維的形成。過去軍事強權相信大型平台決定勝負，航空母艦、主力戰車、先進戰機被視為戰場主角。但近年戰場反覆證明，一架價格低廉的無人機，可能摧毀價值數百萬美元的裝甲車；一支機動飛彈部隊，可能迫使整支艦隊改變航線；一套靈活分散的指揮系統，甚至可能比昂貴的大型平台更具生存能力。
戰爭的本質並沒有改變，但決定勝負的方法正在改變。
這也是為什麼台灣近年一方面持續強化飛彈部署，另一方面又積極發展無人機產業，同時加速導入人工智慧與數位指揮系統。從表面上看，這些政策分屬不同領域；從國家安全角度來看，它們其實都指向同一個目標：建立一套足以嚇阻侵略的能力。
當HIMARS、雄風飛彈與無人機被放進同一個作戰架構時，保衛台灣的已經不再是某一種明星武器，而是一整套分散化、智慧化、網路化的防衛體系。它不依賴單一決戰，也不把希望寄託在某一場戰役，而是讓敵人在整個進攻過程中持續面對風險、損失與不確定性。
這正是殺傷區戰略真正的意義。
它追求的從來不是摧毀多少目標，而是讓對手找不到一條低成本、低風險、可以快速獲勝的路徑。當一場戰爭的成本高到超過收益，當勝利變得無法保證，發動戰爭的政治誘惑自然也會下降。
國防的最高境界從來不是戰爭，而是嚇阻。
從這個角度來看，台灣今天正在建設的，不只是更多飛彈、更多無人機或更多軍事裝備，而是一個讓對手必須重新計算風險與代價的環境。
當整個台灣海峽都可能成為戰場，北京最頭痛的問題或許已經不是台灣擁有多少武器，而是它越來越難確定，自己是否承受得起發動戰爭的代價。
（圖片來源：AI示意圖）
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