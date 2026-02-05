《放.專題》蘇巧慧「六大福利政見」起手式風風火火...政敵劉和然、黃國昌「Take you seriously」砲火猛！她正式主導節奏打響選戰

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨日拋出「六大福利政見」、內容涵蓋老青幼社福政策，廣受基層好評。在野黨候選人劉和然、黃國昌則跳出來抨擊，認為蘇巧慧政見開個人支票、之後勢必要舉債因應等。不過，蘇巧慧今（5）日也強硬回擊，直言《財劃法》修正後，新北財政困難、確實要「持家有道」，未來她會善用資源調度能力一一實現。蘇巧慧起手式風風火火，也引起政敵「Take you seriously（嚴肅看待）」、站上強者舞台，正式打響選戰。

提六大福利政見受好評…蘇巧慧：和議員一同討論的「第一線民意」

蘇巧慧昨日在網路上公布福利政見影片，內容聚焦「幼老福利」，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等「六大福利政見」，引起基層熱烈迴響。

蘇巧慧今日再度推出首波紙本政績文宣，A3文宣中塞滿蘇巧慧三屆立委任期內各項為新北爭取之建設，以及國會問政成績單，其中政績文宣封面也以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調任內讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。

蘇巧慧今日出席新北市黨團幹部交接典禮時也說，她昨天所提出的「六大福利政策」，是新北隊所有的議員一起討論，由他們傾聽基層第一線意見之後，最多人反映的意見：從兒童的「免費營養午餐」，到「減輕醫療負擔」；從「幫長輩裝假牙」到「升級敬老卡」。這些都是第一線、最基層的民眾最常反映的意見。

「現在的新北市政府當然有做，但我們就是好上加好、好要更好，才是繼續往前進的意義和目的」，蘇巧慧並說，當然很多人可能會說，真的很困難，要怎麼做？但她最擅長的就是提出新方法、解決老問，例如過去在樹林高山接好自來水、讓鳳鳴車站提早 10 年開始通車等。

政見打中選民紅心？黃國昌、劉和然ㄧ看反應激烈砲火猛

蘇巧慧的六大福利政見廣受基層好評，讓在野黨候選人紛紛「跳起來」強烈回應，新北市副市長劉和然說，如果沒有任何經驗，對新北市預算結構不了解的情況下，就用「開支票」的方式處理政見，這是非常不好的現象和行為，尤其更不該發生在新北市。

劉和然指出，新北市的預算結構與人均預算一直偏低，每一項福利措施、市政建設都要審慎面對；新北市從升格到現在剛好進入到大建設、大翻轉的時代，預算就是這麼多，必須要審慎評估如何分配，因為很多事情想不清楚，等到預算不夠時，到時又用舉債的方式，這都不是一個好現象。

民眾黨主席黃國昌則說，立法院去年修訂《財劃法》後，給予新北市更多財源以改善市政、照顧市民生活，但蘇巧慧卻反對相關修法，結果還能在野黨增加的財源大開個人支票，「民進黨政府不要以為台灣人民是傻子，大家都看得懂。」

黃國昌並呼籲蘇巧慧說明政見財源來源，是不是在野黨修完財劃法後，地方政府才有更多資源照顧市民？怎麼會有立法委員一方面反對修法，另一方面又急著拿別人通過法律增加的財源大開支票？

被質疑開支票？蘇巧慧反酸修《財劃法》後確實有困難：資源調度一一實現！

對此，蘇巧慧今日也魄力回應，她表示，過去《財劃法》修正中，國民黨跟傅崐萁的版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，讓台北市的人均變成新北市的兩倍，所以新北市確實是「持家要有道」，真的財政比較困難。

蘇巧慧再說，她最擅長的就是解決困難，從昨天提出的「把老人小孩照顧好，年輕的父母就沒煩惱，家庭就會照顧好」政見中，未來她會善用調度資源的能力，在財政考量之下，一一來實現。

（圖片來源：蘇巧慧臉書、三立新聞）

