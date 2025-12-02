《放. 專題》賴清德重啟「公地放領」落實土地正義！府院黨宣傳政策不力？總統府＋政院說明一次看：行政團隊持續與地方合作宣導
歷經超過百場會議、跨部會合作，總統賴清德宣布「公地放領」政策重啟，外界大讚落實土地轉型正義，但也引來宣傳不力、未能擴散政策的質疑。總統府發言人郭雅慧今（2）日向《放言》記者說明政府宣傳進度，表示總統請行政部門與地方縣市政府合作，並規劃相關宣導、具體落實政策；政院發言人李慧芝則說，政院後續會持續與地方合作宣導。
賴清德日前宣布重啟公地放領政策，連過往對賴政府土地改革多有質疑的政大地政系教授徐世榮也發文肯定，認為該政策讓目前錯誤登記為國有的土地，能夠還給真正的土地所有權人及其後代；不過，周玉蔻今天早上在她主持的電台節目《新聞放鞭炮》和來賓吳靜怡對話時，質疑政府針對此政策宣傳不力。
公地放領實現土地正義...賴總統兩場說明會談話重點不同！
對此，總統府發言人郭雅慧向《放言》記者說明，該政策從5月6日行政院核定，以宜蘭蘇澳大南澳台拓地作為重啟公地放領示範區，宣示從宜蘭率先試辦；5月9日行政院政務委員陳金德至蘇澳鎮朝陽里朝陽社區發展協會舉辦「台拓地公地放領說明會」，宣布行政院已拍板大南澳80公頃台拓地重啟公地放領政策。
接下來，總統11月21日赴溪州聽取內政部報告，正式宣布停辦 17 年的公地放領「重新啟動」，並要求內政部、財政部依「依法行政、信賴保護、國土保育」三原則加速推動。總統隔日也向宜蘭鄉親說明，今年5月已在宜蘭大南澳試辦，公地放領政策正式開始，「搭配政院新聞稿、政委臉書等相關社群、學者論述等持續進行。第三個縣市與其他地區陸續規劃呈現中。」
郭雅慧指出，總統在兩地談話重點不同，旨在針對特定族群論述。賴清德在彰化致詞時，回應在地農民多年訴求，強調重啟公地放領是落實憲法扶植自耕農、實現土地正義，要把土地還給真正耕作的人，同時顧及國土復育與環境保護。
另外，總統對宜蘭鄉親說明，大南澳試辦是全國第一步，未來會與地方政府合作，加速報核與放領，讓長期承租、實際耕作的農民早日「耕者有其田」，也連結治水、基礎建設，強調中央地方一起守護宜蘭發展。
記者會、新聞稿雙管齊下宣傳！行政部門與地方持續規劃落實政策
在宣傳方面，郭雅慧表示，總統府透過公開行程、正式新聞稿及總統社群進行宣傳。隨後，府院與各部會接續以多元管道及形式進行宣傳，盼政策加速與具體落實。如內政部於11月21日發出新聞稿說明政策內容，行政院於11月27日院會通過公地放領適用範圍等執行計劃，以及透過記者會、新聞稿形式雙管齊下進行說明，同時製作易讀圖卡，藉由部會官網與社群平台等管道，讓有需要的農民更加瞭解政府重啟的公地放領政策。
社會溝通方面，郭雅慧指出，總統也指示行政院及國產署陸續辦理地方說明會，逐案與居民溝通，同時推動線上查詢機制，讓民眾即時掌握案件進度，致力推動政策透明化。總統日前出席活動，如11月15日台北市宜蘭縣同鄉會會員大會、11月22日新北市宜蘭縣同鄉會會員大會等，亦提及政府將推動公地放領政策，落實社會溝通。
郭雅慧表示，後續政府將持續戮力推動相關審議、法制、溝通與宣傳工作，「總統也請行政部門與地方縣市政府合作，並規劃相關宣導，讓社會及有需要的農民朋友充分理解政府施政進度，具體落實公地放領政策。」
行政團隊動起來...助農民朋友「耕者有其田」
另外，行政院發言人李慧芝也向《放言》記者說明，行政院發言人李慧芝表示，後續內政部已協請各14個縣市政府在今年12月底前籌組公地放領工作小組，並將與財政部、縣市政府協力合作，儘速辦理租約清查等各項放領作業，希望能讓農民早日實現「耕者有其田」。
李慧芝指出，重啟公地放領政策，日前也受到許多土地專家學者的正面回應，包括長期關心土地正義與國土發展的政大地政系教授徐世榮、逢甲大學都計系劉曜華等皆肯定政府把過去登記為國有的土地，能夠還給真正的土地所有權人及其後代。
李慧芝強調，公地放領的核心精神，是落實信賴保護、回應地方長期期待，「行政團隊未來會持續與地方政府合作，並規劃相關宣導，讓社會及有需要的農民朋友充分理解政府施政進度。」
（圖片來源：總統府）
