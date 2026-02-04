《放.專題》閣員典範！名間焚化爐案發酵...農業部長陳駿季硬起來回擊許淑華：嚴格把關「絕不讓優良農地輕易變更！」

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈，資深媒體人周玉蔻引述地方人士反映，質疑為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐？對此，農業部長陳駿季昨日拿出魄力強硬回擊，表示名間是國內最大茶葉產區，要蓋焚化爐需申請農地變更，「承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更！」周玉蔻今（4）日也讚，陳發揮行政權力與魄力，正派澟然打槍南投縣長許淑華的決定。

反名間蓋焚化爐！茶農下跪一排乞求官員震撼影片瘋傳

名間焚化爐案在上週六召開二階環評界定會議，自救會、100多名鄉親皆到場參加，連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉縣議員和民代都到場聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。

自救會質疑，焚化爐開發單位為南投縣政府，未取得焚化爐獨立聯外道路土地同意書，環保局就急著召開二階環評界定會，要求縣府補正後再開會，維護程序正義。不過，現場會議主席蔡勇斌認為，會議不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，堅持會議持續進行。

隨後，現場陳情民眾不滿程序不公，高喊「流會」、「會議無效」、「許淑華下台」等，更有四、五名民眾當場下跪，要求會議停止，更有會議桌被掀翻，還有情緒激動的民眾被警方壓制。這段影片被上傳網路後引起震撼，不少網友留言表示「人民居然要下跪」、「為了保護自己的環境居然要被逼到這樣」、「人民向政府官員下跪，我是來到中國嗎？」、「我以為這畫面不會在台灣看到」。

周玉蔻透露地方人士憂慮：為何中央不表態聲援名間焚化爐抗爭？

周玉蔻日前在臉書發文表示，民進黨中央政府為什麼不站出來聲援民進黨籍名間鄉鄉長反對興建焚化爐的抗爭行動？

周玉蔻直言，南投名間鄉鄉長，民進黨籍的陳翰立誓死反對國民黨縣長許淑華在當地興建焚火爐的政策，已經引起鄉民及南投人的高度關切！

周玉蔻透露，地方人士反映，民進黨執政的中央政府，怎麼可以任由地方國民黨縣長想要蓋在名間鄉，就蓋在名間鄉？另外，行政院和環境部是否該給黨籍鄉長更大的支持？為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？

地方人士也說，土地是中央國有財產署的，是特種農業區，為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？中央應該出來表態一下，不要放任南投縣政府隻手遮天，「環境部、農業部、財政部踹共！」

中央聽到了！陳駿季硬起來回擊名間焚化爐案：會做最嚴格把關、不讓優良農地輕易變更

對此，陳駿季昨日強硬回應，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且廠址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，而名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。

陳駿季強調，未來農業部如果收到南投縣政府的變更申請，「承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更」，守護優良農地就是農業部的一貫立場。

陳翰立昨日在社群平台Threads上發文表示，「謝謝農業部陳部長 一起守護台灣優良農地、手搖飲的家。」

另外，周玉蔻今日也在臉書發文大讚，「陳駿季的魄力vs邱垂正的窩囊」，她表示，陸委會主委邱垂正模擬兩可、超無擔當替李貞秀不放棄中國籍緩頰的談話，超級遜！令人生厭。

周玉蔻再說，幸好，農業部長陳駿季發揮行政權力與魄力，正派澟然的對南投縣長許淑華打名間鄉農業用地主意蓋焚化爐的決定堅定打槍，「平平都是閣員，差別在，勇氣、承擔、信念及大局的追求！」

