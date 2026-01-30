《放．專題》高市早苗挟高人氣投入眾議院改選、「推し活選舉」再引風潮造勢現場未動員人氣堪比演唱會！多家日媒民調出爐她勝券在握

為穩定推動盼望實現政策，日本首相高市早苗日前震驚宣布解散眾議院，並於2月8日重新改選，她挾帶不減的高人氣旋風投入選舉，更宣誓若未取得過半席次，將立刻辭去首相職務以示負責。「高市炫風」重新在日本各地颳起，更流行起以支持高市為主的「應援式選舉」，印有高市頭像的宣傳單被一掃而空，而高市在造勢場合中落淚，「自己解散」一詞一度衝上熱搜，造勢場合未動員、簡單樸素，卻引來大批群眾圍觀。多家日媒民調顯示，自民黨不僅可為單獨過半，更可能取得「絕對安定多數」的261席。

高市解散眾議院為這樁：「對中政策」交給日本民眾決定

日本眾議院改選將於2月8日投開票，日本記者俱樂部26日舉辦朝野黨首討論會，高市早苗在會中誓言，若自民黨與執政盟友在眾院選舉中未能取得過半席次，她將立刻辭去首相職務，理由是沒有多數，就無法推動想做的政策，也為選舉結果負起政治責任。

早在1月19日的記者會，高市早苗說明解散理由時表示：「是否由高市早苗繼續擔任首相，將交由國民來決定，」並明言將以首相去留作為賭注。至於選擇在國會一開始就解散，她解釋說：「正因為希望實現政策，才會在長期國會正式展開之前，先向民意請託。」

印太戰略智庫執行長矢板明夫分析高市早苗解散眾議院理由，除了因為政權基盤脆弱不利於施政外，也為了整合自民黨內部的反對勢力，提升高市的實際領導力，更和中國密切相關，因為市早苗去年11月7日在國會發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。他表示，部分媒體與在野黨不斷要求高市收回發言，「此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決」。

雖然高市早苗解散眾議院，引發在野黨與部分民意反彈，不過高市內閣整體支持度仍維持高水準，顯示選民對她的經濟、外交路線肯定。讀賣新聞社23日至25日實施的全國民調顯示，高市內閣支持率為69%，較去年12月19日公布的前次調查微幅下滑4個百分點，仍舊處於高檔；不支持率則為23%，較上次14%上升。

「推し活選舉」引關注！造勢現場「沒動員」人氣卻宛若演唱會

至此，眾議院大選正式拉開選戰序幕，共有 11 個政黨、超過 1270 名候選人參與競爭，共同爭奪 465 個議席，高市成功關鍵，在於自民黨是否能單獨取得多數席位，必須在現有掌握的198席基礎上再取得35席。

而高市早苗再度颳起「高市炫風」，她日前在東京秋葉原進行首場競選演說，強調政策與政權框架已發生改變，迫切需要國民的信任。高市早苗更語氣顫抖地表示：「我真的咬緊牙關，花了 30 多年的時間，如今站在這個位置上，或許能完成以往無法完成的工作」，講到這裡、她也忍不住落淚，台下支持者也紛紛高喊加油為高市打氣。

值得注意的是，高市早苗的淚水在社群媒體上引起熱烈討論，「自己解散」一詞一度衝上熱搜關鍵字，不少支持者認為高市的淚水發自內心、展現守護日本的決心。而該場造勢更湧入數千民眾參與，有居民形容「除演唱會外極少見如此盛況」，連黨內曾被視為「反高市」的前外相岩屋毅，也公開否認對立立場，宣示全力支持其政策。

高市早苗的人氣高漲不減，更成為選戰關鍵變數，多位自民黨候選人表示，選民索取文宣的速度明顯與以往不同，一名候選人形容「首相照片放在最前面的政見傳單很快就發完了，聽眾反應跟上次選舉完全不一樣！」日媒報導，這次選舉被視為「推し活選舉（應援式選舉）」，相較於政策內容，因為「首相很努力、想支持她」的應援式型態正在浮現，形成連鎖效應，變成有如「推高市」的風潮，在短期內迅速聚集關注。

台日產經友好促進會會長葉建揚也貼出造勢現場照片形容，高市早苗不需要大舞台、沒有大進場，讓熱情自然發生，高市站在街頭、車站出口或路口，拿著麥克風對群眾講話，現場的人，大多是自動自發聚集的，看不到「被動員來捧場」的安排感。

葉建揚並說，高市在全國各地輔選，從北海道一路南下，昨天來到兵庫縣姬路車站，現場已經聚集了大量民眾，等候她現身。也有不少日本朋友分享說，像這樣的街頭演說能夠聚起這麼多人，連他們自己都覺得少見，甚至第一次看到。

高市選情看好可望取得「絕對安定多數」、在野黨陷苦戰

因此，高市早苗選情相當看好，近日有三大日媒公布最新民調，自民黨在單一選區與比例代表選舉中全面領先。若與加入聯合執政的日本維新會合計，自民黨不僅可確保過半數233席，更有機會達到可在各常任委員會中獨占委員長職位的「絕對安定多數」261席。

相比之下，在野陣營則顯得步調不佳，立憲民主黨與公明黨16日突然合流成立「中道改革連合」，而公明黨半年前還和自民黨並肩選舉，這類「帶槍投靠」的整合方式，容易削弱選民信任，知名度不足更成為劣勢；這樣的倉促成軍也顯示在民調上，民調顯示，中道席次恐低於公告前立憲加上公明的167席，甚至不排除跌破100席。

至於若高市在眾議院選舉取得重大勝利，會對於國際關係有何影響？一名日本高官向外媒透露，這有助於對北京發送一個訊息「不斷制裁日本並未對高市國內聲望造成損害，經濟制裁反而可能讓中方適得其反」，最終可能迫使中國重新與日本接觸。

（圖片來源：葉建揚臉書、三立新聞）

