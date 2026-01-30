《放．專題》高市早苗挟高人氣投入眾議院改選、「推し活選舉」再引風潮造勢現場未動員人氣堪比演唱會！多家日媒民調出爐她勝券在握
為穩定推動盼望實現政策，日本首相高市早苗日前震驚宣布解散眾議院，並於2月8日重新改選，她挾帶不減的高人氣旋風投入選舉，更宣誓若未取得過半席次，將立刻辭去首相職務以示負責。「高市炫風」重新在日本各地颳起，更流行起以支持高市為主的「應援式選舉」，印有高市頭像的宣傳單被一掃而空，而高市在造勢場合中落淚，「自己解散」一詞一度衝上熱搜，造勢場合未動員、簡單樸素，卻引來大批群眾圍觀。多家日媒民調顯示，自民黨不僅可為單獨過半，更可能取得「絕對安定多數」的261席。
高市解散眾議院為這樁：「對中政策」交給日本民眾決定
日本眾議院改選將於2月8日投開票，日本記者俱樂部26日舉辦朝野黨首討論會，高市早苗在會中誓言，若自民黨與執政盟友在眾院選舉中未能取得過半席次，她將立刻辭去首相職務，理由是沒有多數，就無法推動想做的政策，也為選舉結果負起政治責任。
早在1月19日的記者會，高市早苗說明解散理由時表示：「是否由高市早苗繼續擔任首相，將交由國民來決定，」並明言將以首相去留作為賭注。至於選擇在國會一開始就解散，她解釋說：「正因為希望實現政策，才會在長期國會正式展開之前，先向民意請託。」
印太戰略智庫執行長矢板明夫分析高市早苗解散眾議院理由，除了因為政權基盤脆弱不利於施政外，也為了整合自民黨內部的反對勢力，提升高市的實際領導力，更和中國密切相關，因為市早苗去年11月7日在國會發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。他表示，部分媒體與在野黨不斷要求高市收回發言，「此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決」。
雖然高市早苗解散眾議院，引發在野黨與部分民意反彈，不過高市內閣整體支持度仍維持高水準，顯示選民對她的經濟、外交路線肯定。讀賣新聞社23日至25日實施的全國民調顯示，高市內閣支持率為69%，較去年12月19日公布的前次調查微幅下滑4個百分點，仍舊處於高檔；不支持率則為23%，較上次14%上升。
「推し活選舉」引關注！造勢現場「沒動員」人氣卻宛若演唱會
至此，眾議院大選正式拉開選戰序幕，共有 11 個政黨、超過 1270 名候選人參與競爭，共同爭奪 465 個議席，高市成功關鍵，在於自民黨是否能單獨取得多數席位，必須在現有掌握的198席基礎上再取得35席。
而高市早苗再度颳起「高市炫風」，她日前在東京秋葉原進行首場競選演說，強調政策與政權框架已發生改變，迫切需要國民的信任。高市早苗更語氣顫抖地表示：「我真的咬緊牙關，花了 30 多年的時間，如今站在這個位置上，或許能完成以往無法完成的工作」，講到這裡、她也忍不住落淚，台下支持者也紛紛高喊加油為高市打氣。
值得注意的是，高市早苗的淚水在社群媒體上引起熱烈討論，「自己解散」一詞一度衝上熱搜關鍵字，不少支持者認為高市的淚水發自內心、展現守護日本的決心。而該場造勢更湧入數千民眾參與，有居民形容「除演唱會外極少見如此盛況」，連黨內曾被視為「反高市」的前外相岩屋毅，也公開否認對立立場，宣示全力支持其政策。
高市早苗的人氣高漲不減，更成為選戰關鍵變數，多位自民黨候選人表示，選民索取文宣的速度明顯與以往不同，一名候選人形容「首相照片放在最前面的政見傳單很快就發完了，聽眾反應跟上次選舉完全不一樣！」日媒報導，這次選舉被視為「推し活選舉（應援式選舉）」，相較於政策內容，因為「首相很努力、想支持她」的應援式型態正在浮現，形成連鎖效應，變成有如「推高市」的風潮，在短期內迅速聚集關注。
台日產經友好促進會會長葉建揚也貼出造勢現場照片形容，高市早苗不需要大舞台、沒有大進場，讓熱情自然發生，高市站在街頭、車站出口或路口，拿著麥克風對群眾講話，現場的人，大多是自動自發聚集的，看不到「被動員來捧場」的安排感。
葉建揚並說，高市在全國各地輔選，從北海道一路南下，昨天來到兵庫縣姬路車站，現場已經聚集了大量民眾，等候她現身。也有不少日本朋友分享說，像這樣的街頭演說能夠聚起這麼多人，連他們自己都覺得少見，甚至第一次看到。
高市選情看好可望取得「絕對安定多數」、在野黨陷苦戰
因此，高市早苗選情相當看好，近日有三大日媒公布最新民調，自民黨在單一選區與比例代表選舉中全面領先。若與加入聯合執政的日本維新會合計，自民黨不僅可確保過半數233席，更有機會達到可在各常任委員會中獨占委員長職位的「絕對安定多數」261席。
相比之下，在野陣營則顯得步調不佳，立憲民主黨與公明黨16日突然合流成立「中道改革連合」，而公明黨半年前還和自民黨並肩選舉，這類「帶槍投靠」的整合方式，容易削弱選民信任，知名度不足更成為劣勢；這樣的倉促成軍也顯示在民調上，民調顯示，中道席次恐低於公告前立憲加上公明的167席，甚至不排除跌破100席。
至於若高市在眾議院選舉取得重大勝利，會對於國際關係有何影響？一名日本高官向外媒透露，這有助於對北京發送一個訊息「不斷制裁日本並未對高市國內聲望造成損害，經濟制裁反而可能讓中方適得其反」，最終可能迫使中國重新與日本接觸。
（圖片來源：葉建揚臉書、三立新聞）
更多放言報導
「台灣有事論」日本踩穩立場…葉建揚指中共騎虎難下：觀光影響不大，反倒減少治安問題
高市早苗連三個月高民調…葉建揚指年輕人支持「出奇地高」：把對手變成執政隊友，讓外界看到團結
其他人也在看
Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵
百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 316則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 12 小時前 ・ 19則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 377則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 47則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 99則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 9則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 98則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 14則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 4 小時前 ・ 176則留言