《放. 專題》OpenAI首度揭露中國疑似利用ChatGPT操作輿論 AI認知戰正式浮上檯面

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當OpenAI公布最新調查報告時，外界第一時間看到的是中國。

但真正值得注意的，其實是AI。

OpenAI近日表示，公司封鎖了一批疑似與中國有關的ChatGPT帳號。這些帳號利用ChatGPT大量生成英文文章、政治評論與社群貼文，再透過不同平台散播，試圖影響美國社會對特定議題的看法。

如果放在過去，這或許只是又一起境外資訊操作事件。

但放在今天，它代表的是另一件事：

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人工智慧正式進入認知作戰戰場。

過去網軍最大的限制是人力。

要有人寫文章、經營帳號、設計圖片，甚至必須模擬不同身份與立場參與討論，因此即使背後有組織支持，規模終究有限。

AI卻正在改變這個遊戲規則。

一個人輸入幾段指令，就能快速生成大量內容；一支團隊一天能產出的文章數量，現在可能幾分鐘就能完成。更重要的是，AI可以根據不同國家、不同語言與不同族群調整語氣，讓內容看起來更自然、更像真人。

OpenAI在報告中特別指出，目前發現的相關行動影響力其實有限，許多內容甚至沒有獲得太多關注。

但美國科技圈與國安圈真正擔心的，從來不是這次成功了多少，而是未來可能做到多少。

因為今天的AI還只是開始。

模型會越來越強，內容會越來越自然，辨識難度也會越來越高。

過去認知作戰比的是誰擁有更多網軍；未來認知作戰可能比的是誰擁有更強大的AI。

這也是OpenAI這份報告受到高度重視的原因。

它揭露的不是一次操作行動，而是一個新的趨勢。

當生成式AI開始大量參與政治宣傳與資訊操作之後，未來各國面對的挑戰將不只是防範假新聞，而是如何在海量人工生成內容之中，維持社會對真實的共同認知。

對台灣而言，這項警訊尤其值得重視。

因為台灣長期位於認知作戰前線。當AI開始被納入資訊戰工具，未來面對的將不再只是少數假帳號，而可能是數以萬計、看似真實的內容同時出現。

OpenAI這次揭露的事件，也許只是一次帳號停權。

但它更像是一個訊號。

提醒全世界，AI競賽已經不只發生在晶片與算力領域。

另一場新的戰爭，正在資訊空間裡展開。

（圖片來源：AI示意圖）

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