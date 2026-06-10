《放. 新聞/世界新聞/中國》新華社首頁延續習近平訪北韓 北京強化中朝關係釋放東北亞訊號

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東北亞安全格局正在重新拉線，北京也選擇把中朝關係推到官方敘事最前方。中國新華社英文首頁延續習近平訪問北韓與中朝關係主軸，官方報導強調，中朝雙方在「新時代」推進關係發展，並將兩國互動放在區域外交與戰略穩定敘事之中。

新華社把中朝關係放在首頁重要位置，顯示北京正在透過官方媒體向外界傳遞訊號。當美日韓安全合作持續升溫，北韓核武與飛彈問題仍是東北亞最大不確定因素之一，中國公開強化與北韓的政治互動，不只是雙邊外交，也是在區域權力結構中重新標示自己的角色。

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北京的敘事重點，是把中朝關係包裝成「傳統友誼」與「戰略穩定」。但從國際現實來看，中朝互動每一次升高，都會被美國、日本、韓國與台灣放進更大的安全框架觀察。



這則新聞的重要性不在於官方文字本身，而在於中國選擇把什麼放上首頁。新華社首頁就是北京的政治訊號板，今日訊號很清楚：中國要讓外界看見，中朝關係仍是它在東北亞安全布局中的一張牌。

（圖片來源：AI示意圖）

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