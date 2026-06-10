《放. 新聞／世界新聞／中國》習近平結束平壤行留下伏筆 中朝高層共識瞄準東北亞新局勢

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平壤機場的紅地毯收起來了，但這趟中朝高峰會帶來的影響，才正要開始發酵。

中國國家主席習近平結束北韓訪問後，中朝官方陸續公開會談內容。雙方除了重申傳統友誼，也針對區域安全、經濟合作及東北亞局勢交換意見。從北京到平壤，都刻意強調當前國際局勢正在出現深刻變化，中朝需要進一步加強戰略協調。



這次會面最受矚目的地方，不在於雙方簽署多少合作文件，而是在於時機點。當美國持續強化印太戰略、美日韓安全合作進一步深化之際，北京重新鞏固與平壤的政治互信，顯然具有更深層的地緣政治意涵。

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近年來北韓持續推進核武與飛彈計畫，美國與南韓則加強聯合軍演及區域部署。中朝雙方此刻同步強調戰略合作，被外界解讀為面對東北亞新局勢的一種回應。



對台灣而言，東北亞安全局勢與台海從來不是兩條平行線。無論是美國軍事資源配置、區域盟友合作，或中國在周邊地區的戰略布局，都可能對未來印太安全環境產生連動效應。



平壤之行結束了，但北京與平壤想傳達的訊號，才剛開始被世界解讀。

（圖片來源：AI示意圖）

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