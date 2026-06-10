《放. 新聞/世界新聞/俄羅斯》塔斯社首頁仍鎖定俄烏戰事 俄方稱打擊烏軍交通與能源設施

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對俄羅斯官方媒體而言，烏克蘭戰場仍是國家敘事的中心舞台。俄羅斯塔斯社首頁Main Story持續以「烏克蘭軍事行動」為主軸，報導俄軍過去一天打擊烏克蘭軍方交通與能源設施，將單日軍事情勢放進俄方長期戰爭敘事之中。

塔斯社作為俄羅斯官方通訊社，其首頁排序本身就是俄方對外敘事的一部分。俄烏戰爭持續多年，俄方媒體仍以軍事進展、烏方損失與西方制裁作為主要框架，試圖向國內外傳達俄羅斯仍掌握戰場主動權。

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同頁也把荷姆茲海峽、中東衝突與反俄制裁列為主要故事，顯示莫斯科正在把不同區域危機放入同一套敘事中。對俄方而言，俄烏戰事不是孤立事件，而是俄羅斯與西方長期對抗的一環；中東緊張與能源安全，也會被納入這個國際秩序重組的故事裡。



這則新聞真正值得注意的是，俄羅斯官方媒體沒有讓戰爭從首頁退下來。戰爭仍是俄羅斯國家敘事的核心，也仍是俄羅斯對內動員與對外宣傳的主軸。

（圖片來源：AI示意圖）

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