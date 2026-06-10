《放. 新聞/世界新聞/加拿大》美方稱加拿大報復關稅是談判問題 北美貿易協定再受壓力測試

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北美自由貿易的舊秩序，正在被關稅、產業政策與政治談判重新拉扯。加拿大Global News首頁首條報導，美國貿易代表稱加拿大報復性關稅是談判中的「問題」，並表示正聚焦處理CUSMA貿易協定缺陷，同時與墨西哥談判也在推進。

加拿大、美國、墨西哥之間的貿易關係，再度成為北美經濟政治焦點。CUSMA原本是北美自由貿易體系重整後的新架構，但在保護主義升高、產業政策回歸、關稅工具重新被使用的背景下，協定內部壓力正在增加。

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對加拿大而言，美國既是最大市場，也是最大變數。華府只要調整關稅、補貼、原產地規則或產業政策，加拿大企業就會立刻受到影響。報復性關稅雖然是談判籌碼，但也可能進一步推高成本，讓消費者與企業共同承壓。



這則新聞反映北美貿易體系正從自由化邏輯，轉向談判、保護與國家利益重新分配的時代。

（圖片來源：AI示意圖）

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