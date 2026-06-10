《放. 新聞/世界新聞/南美洲》玻利維亞頒布緊急狀態法 抗議封路下軍方可獲更大權力恢復秩序

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當抗議與封路讓國家運作持續受阻，玻利維亞政府選擇把秩序工具推向更高層級。阿根廷英文媒體Buenos Aires Herald首頁首條報導，玻利維亞總統頒布緊急狀態法，在抗議與道路封鎖持續下，政府可賦予軍方更大權力恢復秩序。

玻利維亞近年政治與社會矛盾持續累積，經濟壓力、政治派系衝突、民眾抗議與交通封鎖經常交織。當政府選擇啟動緊急狀態法，代表局勢已經不只是一般示威，而是被視為足以影響國家秩序與公共運作的危機。

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這則新聞凸顯南美政治動盪、社會抗議與國家安全治理之間的緊張關係。軍方被賦予更大權力，短期可能協助政府恢復交通與秩序，但也可能引發外界對人權、民主程序與政府正當性的質疑。



玻利維亞的情勢也反映南美多國共同面對的困境：當民生壓力升高、政治信任下降、街頭動員變成主要表達方式，政府如何在維持秩序與回應民怨之間取得平衡，將成為區域政治穩定的關鍵。

（圖片來源：AI示意圖）

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