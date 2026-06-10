《放. 新聞／世界新聞／新加坡》新加坡加速打造AI樞紐 東南亞科技競賽悄悄升溫

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當各國都在討論AI時，新加坡已經開始布局下一步。

新加坡政府近期持續推動人工智慧發展計畫，從超級運算中心、人才培育到跨國企業投資，全面強化AI基礎建設，希望把新加坡打造為東南亞最重要的AI與數位創新中心。



近年來，包括Google、Microsoft、Amazon、OpenAI合作夥伴及多家全球科技企業，都持續擴大在新加坡的投資規模。憑藉穩定的法規環境、國際金融中心地位及區域樞紐優勢，新加坡已成為東南亞AI產業的重要入口。

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值得注意的是，東南亞各國目前正積極爭取AI投資。馬來西亞、越南、泰國與印尼也陸續提出相關政策，希望吸引全球科技企業設立資料中心與研發基地。



過去東南亞競爭的是製造業與港口。



未來東南亞競爭的，可能是算力、資料與人才。



而新加坡顯然希望在這場新競賽中，率先占據最有利的位置。

（圖片來源：AI示意圖）

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