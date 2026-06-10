《放. 新聞/世界新聞/新加坡》新加坡爆毒駕致死案！男子服用依托咪酯後上路 道路安全與新興藥物濫用浮上檯面

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在一向以秩序與嚴格治理聞名的新加坡，一起毒駕致死案把新興藥物濫用與道路安全推上首頁。新加坡CNA首頁主新聞報導，一名男子將被控服用依托咪酯後駕車，並導致機車騎士死亡；警方指出，該男子在中央快速道路上異常駕駛後停在路中央，最終引發致命事故。

新加坡長期以交通秩序、執法嚴格與公共安全管理著稱，因此這類案件一旦發生，往往不只是單一車禍，而會被視為公共安全警訊。依托咪酯原本是醫療麻醉相關藥物，但近年在部分地區出現被濫用情形，若與駕駛行為結合，風險會急遽升高。

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這起案件讓新加坡社會同時面對三個問題：第一，藥物濫用是否出現新型態；第二，危險駕駛如何在道路上及早被攔截；第三，公共安全制度如何因應新興風險，而不是等悲劇發生後才追究。

對新加坡而言，道路安全不是單純交通管理，而是國家治理能力的一部分。這則新聞登上首頁，也顯示新加坡社會對安全秩序的敏感度仍然非常高。

(圖片來源：AI示意圖)

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