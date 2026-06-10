《放. 新聞／世界新聞／日本》日本經濟信心仍高 日經論壇聚焦亞洲新秩序與AI浪潮

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

東京本週再次成為亞洲政經領袖的集散地。

由日本經濟新聞社主辦的「亞洲未來論壇」正式登場，來自亞洲各國的政府官員、企業領袖與學者齊聚東京，討論人工智慧、供應鏈重組、能源安全及區域經濟合作等重大議題。



論壇反映的不只是國際交流，更透露出日本對自身角色的重新定位。



過去十多年，日本經濟長期受到低成長與通縮陰影影響，但近年隨著企業改革、海外投資回流及AI產業崛起，日本社會開始出現久違的信心。東京證券市場持續吸引國際資金，企業獲利也維持高檔。

廣告 廣告



在全球供應鏈重組過程中，日本正試圖重新強化其在半導體、機器人、材料科學及先進製造領域的優勢。同時也希望透過與東南亞及印太國家的合作，擴大自身影響力。



對日本而言，AI不只是科技革命，更是一場重新定義國家競爭力的機會。



而東京正在努力證明，日本依然有能力成為亞洲未來的重要參與者。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

《放. 新聞／世界新聞／日本》高市早苗會見安華 日本正在把東南亞變成第二道防線

《放. 新聞/世界新聞/日本》自民黨喊防衛費拉高到GDP 3.5% 日本5年內推動防衛能力轉型