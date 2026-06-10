《放. 新聞/世界新聞/日本》自民黨喊防衛費拉高到GDP 3.5% 日本5年內推動防衛能力轉型

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日本戰後長期壓低的防衛天花板，正在被新的印太局勢一步步推高。日本媒體Japan Today首頁頭條聚焦自民黨提高防衛經費主張，報導指出，自民黨以GDP 3.5%作為參考基準，要求日本在5年內完成防衛能力轉型，讓防衛費不再只是年度預算調整，而是日本安全政策重新定位的核心工程。

這項主張代表日本安全政策正在進一步往高防衛支出、高威懾能力方向移動。過去日本長期受和平憲法與戰後政治框架限制，防衛預算一直是國內敏感議題；但近年中國軍事擴張、北韓飛彈威脅、俄羅斯在遠東活動增加，加上台海與東海情勢緊張，使日本朝野對「只靠美日安保是否足夠」的疑問愈來愈強。

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若以GDP 3.5%作為參考基準，日本防衛費將遠高於過去水準，也會牽動財政、稅制與社會福利資源分配。這不只是國防新聞，更是日本戰後安全政策再定位的重要訊號。日本正在問自己的問題是：面對印太安全格局變化，日本還能不能用過去那套低姿態防衛模式，維持國家安全。

（圖片來源：AI示意圖）

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