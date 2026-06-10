《放. 新聞／世界新聞／日本》高市早苗會見安華 日本正在把東南亞變成第二道防線

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東京首相官邸10日最重要的外交行程之一，不是美國，也不是中國，而是馬來西亞。

日本首相高市早苗與馬來西亞總理安華舉行會談，雙方預計簽署海上保安合作備忘錄，擴大海巡合作、資訊共享與人員訓練機制。



表面上看是海上執法合作。



實際上，日本正在進行更大的戰略布局。



從菲律賓、越南、印尼到馬來西亞，日本近年不斷強化與東南亞國家的安全合作。原因很簡單，東京已經認定，未來印太競爭不只發生在台海，南海同樣是決定區域秩序的重要戰場。

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日本沒有能力單獨面對中國崛起，也不願把所有希望寄託在美國身上。因此，高市政府正試圖建立一張橫跨東南亞的安全網絡。



這場會談真正的重點，不是備忘錄本身，而是日本外交重心正在向南移動。



東京正在把東南亞變成日本安全戰略的第二道防線。

（圖片來源：AI示意圖）

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