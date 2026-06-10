《放. 新聞/世界新聞/歐洲》Euronews聚焦關稅規避與俄油制裁 歐盟貿易防線升級

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戰爭進入長期消耗後，歐洲的戰場不只在烏克蘭，也在關稅、能源與航運規則裡。Euronews首頁Europe News首條聚焦歐盟如何查緝關稅規避，並將歐盟對俄新制裁、俄油與「影子船隊」納入首頁重點，凸顯歐盟正在把貿易防線升級為安全防線。

這則新聞呈現歐洲安全政策的新樣貌。過去安全多半被理解為軍事與外交，但今日的歐盟已經把關稅、能源、航運、金融與制裁執行，都視為安全工具。俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟不只支援烏克蘭，也試圖透過制裁削弱俄羅斯能源收入與戰爭能力。

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然而，制裁要有效，就必須面對規避問題。俄油可能透過第三地、複雜航運安排與影子船隊流向市場，關稅也可能透過轉口與產地洗白被繞過。因此，歐盟今日關注的不只是制定規則，而是如何讓規則真正被執行。



Euronews把這個議題放在首頁，反映歐洲已經進入「經濟安全化」階段。貿易不是單純市場問題，而是地緣政治競爭的一部分。

（圖片來源：AI示意圖）

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