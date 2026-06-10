《放. 新聞/世界新聞/澳洲》國際訪客在澳洲陷入無家可歸 ABC揭住房危機外溢到外來人口

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

澳洲的住房危機，已經不只壓在本地家庭身上，也把沒有制度保護的外來人口推向邊緣。澳洲ABC News首頁頭條揭露，越來越多國際訪客在澳洲陷入無家可歸困境，報導以一名男子死亡近一週才被發現為切入，呈現住房危機、移民處境與社會安全網漏洞。

澳洲近年住房壓力持續升高，房租上漲、可負擔住宅不足、都市人口集中，使許多本地家庭已經承受沉重壓力。如今ABC把焦點放在國際訪客，意味住房危機正在外溢，從本國居民延伸到短期停留者、移工、學生與觀光客等更脆弱群體。

廣告 廣告



這則新聞真正尖銳的地方，是它指出制度邊界。當一個人不是本國公民、沒有穩定工作、沒有完整福利資格，又遇上高房租與生活成本上升時，社會安全網往往接不住。最後，問題可能不會出現在政策文件裡，而是出現在街頭、收容系統與死亡事件中。



澳洲今日首頁頭條反映的不是單一悲劇，而是一個富裕國家在住房壓力下的治理裂縫。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

《放. 新聞／世界要聞／澳洲》澳洲擴大國防與關鍵礦產布局！印太戰略角色持續升高

《放. 新聞／世界要聞／澳洲》澳洲擴大國防與關鍵礦產布局！印太戰略角色持續升高