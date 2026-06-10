《放. 新聞/世界新聞/紐西蘭》紐西蘭投1億紐元強化心理健康 前線醫療量能成政策焦點

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當心理健康需求從個人困境擴大成社會壓力，紐西蘭選擇把錢投向最前線。RNZ同日主稿聚焦政府將投入1億紐元前線醫療經費，用於心理健康支持人員、訓練與住院床位，試圖補上服務量能與人力不足的缺口。

心理健康已經不再只是社福領域的議題，而是紐西蘭公共治理的重要壓力點。疫情後，家庭壓力、青年焦慮、工作不穩定、醫療人力不足，使心理健康需求快速增加。許多國家都面臨同一個問題：民眾需求增加，但前線服務量能跟不上。

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紐西蘭政府這次投入經費，重點不只在增加預算，而在補上第一線。心理健康支持人員、專業訓練與住院床位，都是系統能不能真正接住人的關鍵。如果只有政策宣示，沒有可用人力、沒有病床、沒有及時介入，心理健康服務仍會卡在等待名單上。



這則新聞反映紐西蘭正在把心理健康視為公共基礎建設的一部分。未來衡量一個國家的治理能力，不只看經濟數字，也要看它能不能在人民最脆弱的時候，提供及時支持。

（圖片來源：AI示意圖）

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