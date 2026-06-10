《放. 新聞/世界新聞/美國》美軍直升機在荷姆茲附近遭擊落 川普稱美國必須回應

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荷姆茲海峽再度把美國拉回中東高風險前線。AP News同日主要即時新聞聚焦川普表示，美國必須回應美軍直升機在荷姆茲海峽附近遭擊落事件；兩名飛行員獲救，但美伊緊張升高，讓華府面臨軍事回應與危機控管的雙重壓力。

荷姆茲海峽是全球能源運輸最敏感的咽喉之一，只要軍事衝突升高，油價、航運、保險成本與全球市場都可能受到影響。美軍直升機遭擊落，不只是一宗軍事事件，也可能成為華府是否升高回應的轉折點。

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同一天，美國國內新聞也聚焦國會共和黨推動近700億美元移民執法預算。這使今日美國新聞呈現兩條強硬路線：對外是中東軍事壓力，對內是移民執法升級。



川普政府面對的政治邏輯很清楚，安全議題可以同時出現在國境之外與國境之內。中東、移民、軍事回應與國內政治動員，正在被放進同一個強硬治理框架中。

（圖片來源：AI示意圖）

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