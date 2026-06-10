《放. 新聞／世界新聞／英國》英國參謀總長示警 俄軍挑釁北約次數已逼近去年全年

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當俄烏戰爭進入第三個年頭，歐洲最擔心的事情，並不是前線戰況本身。

而是戰火之外的風險正在快速擴散。



英國參謀總長奈頓近日公開表示，俄羅斯軍機與軍艦今年前五個月對北約的各種挑釁行動，已經接近去年全年的規模。從波羅的海到北海，俄軍活動頻率明顯增加，北約各國戰機多次緊急升空攔截。



軍事專家分析，這些行動未必是為了直接衝突，而是在測試北約的反應速度、偵蒐軍事部署，以及蒐集電子訊號情報。



問題在於，接觸次數越多，誤判風險就越高。

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自從芬蘭與瑞典加入北約後，歐洲北部安全格局已經出現重大改變。俄羅斯面對更長的北約邊界，也開始透過軍事活動展現存在感與威懾能力。



對歐洲而言，真正的挑戰或許不是如何贏得烏克蘭戰爭，而是如何避免下一場更大的危機。

（圖片來源：AI示意圖）

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