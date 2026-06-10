《放. 新聞/世界新聞/越南》越南首頁聚焦Delacour葉猴保育 瀕危物種與棲地保存登上主位
在高速發展的越南，一隻瀕危葉猴登上首頁，提醒外界經濟成長之外仍有不可逆的自然代價。越南Viet Nam News首頁首條聚焦保育議題，透過德國靈長類學者Tilo Nadler談寧平省Delacour葉猴保護工作，把瀕危物種、棲地保存與越南生態治理推上主位。
這則新聞放在首頁首位，顯示越南官方英文媒體並不只關注經濟成長、外交與投資，也把生態治理放進國家形象敘事中。Delacour葉猴是高度瀕危物種，棲地破壞、盜獵與人類活動擴張，都讓牠們的生存空間承受巨大壓力。
越南近年快速發展，外資、製造業、觀光與基礎建設持續擴張。當經濟成長速度愈快，環境保護與棲地保存的壓力也愈高。保育新聞登上首頁，背後其實是一個發展中國家正在面對的典型難題：如何在追求成長的同時，保住不可逆的自然資產。
這則新聞也讓越南向國際社會展示，保育不只是環保團體的工作，也是國家治理與國際形象的一部分。
（圖片來源：AI示意圖）
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