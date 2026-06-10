《放. 新聞/世界新聞/韓國》韓國準備9月試航北極航線 從荷姆茲風險看見供應鏈新布局

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當全球海運咽喉一再被戰爭、能源與地緣政治牽動，韓國開始把目光投向更冷、更遠、也更具戰略想像的北極航線。韓國《Korea JoongAng Daily》首頁焦點放在北極航線試航，報導指出，韓國政府準備在9月支持首次北極航運測試，希望為韓國尋找更快，也更能分散風險的貿易通道。

這則新聞表面上是航運測試，背後卻是韓國出口型經濟對全球風險的重新評估。韓國高度依賴能源進口與海外市場，從半導體、汽車、造船到石化產業，都離不開穩定海運。只要中東情勢升高、荷姆茲海峽受阻，韓國企業與國家經濟都會立刻感受到壓力。

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因此，北極航線不只是更短的距離，也是一種戰略備援。隨著氣候變遷讓北極航道可利用時間增加，各國開始重新計算航運、能源、軍事與科技布局。韓國此時推動試航，等於把航運安全納入國家經濟安全政策之中。



這也反映一個新趨勢：全球供應鏈競爭已經不只是誰生產得快、誰成本低，而是誰能在危機中找到替代路線，誰能避開地緣政治的瓶頸。

（圖片來源：AI示意圖）

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