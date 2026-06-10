《放. 新聞／世界新聞／韓國》黃仁勳效應持續發酵 韓媒關注三星、SK與AI供應鏈新競賽

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黃仁勳離開首爾後，韓國媒體依然還在討論他。

從首爾街頭到財經版面，從科技論壇到電視節目，這位AI教父帶來的旋風沒有因為行程結束而降溫，反而讓韓國產業界開始重新思考下一階段的競爭位置。



韓媒普遍認為，AI競賽已經不只是晶片之爭，而是整體供應鏈、資料中心、電力系統與國家戰略能力的全面競爭。三星電子、SK海力士、LG、現代汽車以及NAVER等企業，都被視為韓國打造AI生態系的重要拼圖。

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尤其在高頻寬記憶體（HBM）領域，SK海力士已成為NVIDIA最重要供應商之一，而三星也正積極追趕。韓國產業界關注的焦點，已從單純的半導體製造能力，逐漸轉向如何在AI時代掌握更高附加價值。



不少韓媒更直接點出，當黃仁勳接連走訪台灣與韓國，真正觀察的重點不只是企業合作，而是哪個國家能夠率先形成完整AI產業生態系。



這場競賽沒有終點線。



因為AI時代的贏家，往往不是最先發明技術的人，而是最先建立生態系的人。

（圖片來源：AI示意圖）

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