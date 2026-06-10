《放. 新聞／世界新聞／韓國》黃仁勳離開首爾了 韓國卻開始緊張了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

黃仁勳已經離開首爾。

但韓國媒體還在追他。



因為韓國現在最擔心的事情只有一件：AI時代來了，韓國的位置還保得住嗎？



《中央日報》與《朝鮮日報》連日追蹤三星電子、SK海力士與輝達的合作進展。焦點看似是新一代HBM高頻寬記憶體，實際上討論的是韓國科技產業未來十年的命運。



過去二十年，韓國靠記憶體稱霸全球。



如今AI革命爆發，GPU是輝達的，先進製程是台積電的，雲端平台是美國科技巨頭的。



韓國剩下最重要的武器，就是HBM。

廣告 廣告



因此在首爾眼裡，黃仁勳這趟韓國行從來不是企業參訪，更像是一場產業實力驗收。



因為韓國知道，如果下一波AI供應鏈被甩出核心圈，失去的可能不是市場，而是一整個世代的競爭力。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

《放. 新聞/世界新聞/韓國》韓國準備9月試航北極航線 從荷姆茲風險看見供應鏈新布局

輝達牽手LG攻人形機器人！黃仁勳韓國行不只K-culture 實體AI戰場開打