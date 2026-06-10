《放. 新聞/世界新聞/馬來西亞》馬來西亞危險駕駛連撞多車 警方接獲18宗報案展開偵辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

城市道路上的失控駕駛，最容易把日常交通瞬間變成公共安全事件。馬來西亞The Star可解析新聞頁首條聚焦警方接獲多宗報案，指一名疑似危險駕駛者造成多輛車受損，警方已接獲18宗相關報案並展開偵辦。

危險駕駛看似是交通事件，但當受害車輛增加、民眾報案累積，就會變成公共秩序問題。民眾關心的不只是肇事者是誰，也包括警方能不能及時掌握行蹤、阻止危害擴大。



馬來西亞城市交通複雜，車流量大，民眾對危險駕駛、酒駕、毒駕與道路暴力的容忍度愈來愈低。這類案件登上新聞頁首位，代表道路安全已經成為日常生活中最直接的安全感來源。

廣告 廣告



對政府而言，道路治理不能只靠事後開罰。如何建立更快的通報、攔查、監控與追責機制，才是民眾真正期待看到的改善。

（圖片來源：AI示意圖）

更多放言報導

《放. 新聞／世界要聞／馬來西亞》美中AI戰打到家門口！馬來西亞突然變成全球晶片追查熱區

半導體投資持續湧入！馬來西亞想成為亞洲晶片新樞紐