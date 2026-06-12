《放. 新聞／世界要聞》投票所選票竟發完？數萬韓國民眾怒吼重選 首爾街頭再現大規模抗議

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韓國地方選舉雖然已經結束，但圍繞選務程序的爭議卻沒有落幕。

近日韓國多地投票所傳出選票不足問題，部分選民前往投票時，才發現投票所選票已經用罄，只能在現場長時間等待，引發民眾強烈不滿。相關事件迅速在韓國社群平台擴散，也讓選後原本就存在的不信任情緒進一步升高。

根據外媒報導，上週韓國有超過90個投票所出現選票短缺情況。部分選民質疑，選務機關既然掌握投票人數與選民名冊，為何仍會出現投票用紙不足的狀況。事件發生後，選民與選務人員、警方之間一度爆發衝突，街頭也開始出現要求重新選舉的抗議聲浪。

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首爾一座體育場外，近日持續有大批民眾聚集。抗議者手持太極旗走上街頭，高喊「重新選舉」、「調查真相」等口號，要求韓國中央選舉管理委員會公開說明相關爭議。部分抗議活動人數一度達數萬人，被認為是韓國自2024年戒嚴危機以來規模較大的政治抗議之一。

抗議民眾認為，選票不足並非單純行政疏失，而是選務機關公信力受到質疑的警訊。除了部分投票所選票用罄之外，選舉期間也傳出排隊時間過長、投票程序混亂等問題，這些爭議累積下來，讓不少選民開始懷疑選務制度是否足夠嚴謹。

面對外界質疑，韓國中央選舉管理委員會已為選票短缺問題致歉，選務機關首長也引咎辭職。韓國總統李在明則已下令展開調查，並表示將徹底改革選務流程，以釐清事件責任並避免類似情況重演。

然而問題在於，許多抗議者已經不再滿足於行政層面的解釋。

他們真正質疑的，是整個選務體系是否值得信任。

政治觀察人士指出，這場風波背後反映的其實不只是選票數量問題，而是韓國社會近年日益加深的政治對立。當支持者與反對者彼此完全不信任時，任何程序瑕疵、任何行政失誤，都可能被放大成政治風暴。

事實上，這並不是韓國第一次出現選後爭議。

從保守派到進步派執政時期，韓國社會都曾出現對選舉制度的質疑聲浪。只是這次在社群媒體快速傳播下，爭議擴散速度遠超過過去，也讓原本屬於選務疏失的問題，迅速演變成政治攻防。

更值得關注的是，這樣的情況並非只發生在韓國。

近年來，美國、巴西等民主國家都曾出現選後質疑選舉結果的聲音。當政治極化持續加劇，選舉不再只是票數競爭，而逐漸演變成制度信任之爭。

因此對韓國而言，眼前最大的挑戰或許已經不是投票所為何會發生選票不足。

而是如何讓更多人相信，選務程序本身仍然值得信任。

因為民主制度最重要的基礎，從來不只是投票。

而是人民願意相信投票的結果。

（圖片來源：三立新聞網）

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