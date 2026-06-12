《放. 新聞／世足賽》世界盃不只是足球 為什麼每個國家都想辦？

【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。

壹蘋新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言