《放. 新聞／世足賽》世界盃與民族主義 為什麼足球總能讓一個國家瘋狂？

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世界上很少有事情能讓數百萬人同時流淚。



世界盃做得到。



阿根廷奪冠時，數百萬人湧上街頭；法國贏球時，香榭大道被藍白紅旗海淹沒；克羅埃西亞打進決賽時，全國人口幾乎一半都在看轉播。



足球之所以特殊，不是因為22個人在場上追著球跑。



而是因為人們把自己的國家、歷史與認同投射在球隊身上。



世界盃期間，一場比賽往往不只是比賽。



它可能是一個民族的榮耀。



一個國家的夢想。



甚至是一整代人的共同記憶。



因此每到世界盃，球場上的勝負總會超越體育本身。

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它牽動的，其實是國族情感。

（圖片來源：AI生成）

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