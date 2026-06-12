《放. 新聞／世足賽》世足賽驚見大片空位！FIFA票價惹眾怒 全球最大賽事爆發球迷危機

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全球矚目的世界盃足球賽才剛開踢，場內卻出現讓國際足壇尷尬的一幕。



部分比賽竟然出現大片空位。



這不是因為比賽不精彩，也不是因為球迷不愛足球，而是越來越多人開始質疑：世界盃的門票是不是已經貴到讓真正的球迷進不了場？



根據多家國際媒體報導，本屆世界盃部分場次觀眾席出現大量空座位，引發球迷與球迷團體強烈批評。許多人認為，FIFA近年不斷提高票價，加上動態定價制度，讓許多原本想進場觀賽的家庭與年輕球迷望之卻步。

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社群平台上更出現大量質疑聲浪。



不少球迷指出，世界盃原本是屬於全世界球迷的節日，如今卻越來越像有錢人的娛樂活動。有人甚至批評，FIFA口口聲聲推廣足球普及，實際上卻讓真正熱愛足球的人被排除在球場之外。



問題不只是票價。



本屆世界盃是史上首次擴編為48支球隊參賽，賽事規模大幅增加，場次變多、球場變多、票務管理也變得更加複雜。當票價提高、交通住宿成本同步上升，再加上部分場館地理位置較遠，許多球迷最終只能選擇在家看轉播。



這讓世界盃面臨一個過去很少出現的問題：



全球最受歡迎的運動賽事，竟然開始出現「有球迷卻坐不滿球場」的現象。



對FIFA而言，這不只是形象問題。



足球之所以成為世界第一運動，靠的從來不只是電視轉播權和商業贊助，更是球迷在看台上創造出的熱情與氣氛。當觀眾席出現大片空位，受影響的不只是畫面，更是整個賽事的靈魂。



尤其在社群媒體時代，一張空蕩蕩看台的照片，往往比任何官方宣傳更容易引發討論。



外界認為，FIFA未來恐怕必須重新檢討票價政策與售票機制。否則當世界盃越辦越大、商業利益越來越高，卻讓真正的球迷離球場越來越遠，最終受傷的恐怕不只是賽事形象，而是足球運動本身。



畢竟，世界盃之所以偉大，從來不只是因為球場上的22名球員。



更是因為看台上數萬名為夢想吶喊的球迷。

（圖片來源：AI生成、維基百科）

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