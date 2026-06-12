《放. 新聞／世足賽》烏克蘭、巴勒斯坦與敘利亞的九十分鐘 世界盃背後的戰爭與眼淚

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世界盃有九十分鐘。



對巴西來說，那是追逐第六顆星的九十分鐘。



對阿根廷來說，那是捍衛冠軍的九十分鐘。



對法國來說，那是再次證明自己仍然站在世界之巔的九十分鐘。



但對烏克蘭、巴勒斯坦與敘利亞來說，那九十分鐘有時候代表的不是足球。



而是一個國家難得能夠暫時忘記戰爭、重新被世界看見的時刻。



當國歌響起、國旗升起，球員們流下的眼淚，未必來自勝負壓力。



有時候，那是對家園的思念。



有時候，那是對和平的渴望。



也有時候，只是因為他們終於有機會告訴全世界：

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我們還在。



足球從來不只是運動。



尤其對那些經歷戰爭與苦難的國家而言，足球往往承載著比勝負更沉重的意義。



2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，整個國家被迫面對戰火、空襲與無數家庭的離散。許多城市遭到破壞，數百萬人流離失所，連最平凡的日常生活都變得遙不可及。



然而就在這樣的環境下，烏克蘭國家隊依然繼續比賽。



對許多烏克蘭人而言，看見國家隊穿上藍黃戰袍走進球場，已經不只是體育新聞。



那是一種安慰。



也是一種希望。



因為只要國家隊還在，彷彿這個國家就還沒有被擊倒。



許多烏克蘭球迷曾經說過，當比賽開始的那九十分鐘，他們終於能夠暫時忘記防空警報，忘記新聞畫面裡的爆炸聲。



那短短九十分鐘，是戰爭裡少數還能感受到正常生活的時刻。



巴勒斯坦的故事同樣令人動容。



加薩戰火持續延燒之際，巴勒斯坦國家隊依然努力參加國際賽事。許多球員失去親人，有些人失去家園，有些人甚至不知道下一次回家會看見什麼。



但每當巴勒斯坦球員站上球場，全世界都會再次看見那面旗幟。



那不只是足球比賽。



更是一種存在的宣告。



因為對許多巴勒斯坦人來說，最大的恐懼並不是失敗，而是被遺忘。



足球沒有辦法結束戰爭。



卻能夠讓世界記得他們仍然存在。



而敘利亞的故事則更像一場漫長的傷痛。



十多年內戰，讓無數家庭支離破碎，也讓整整一代年輕人在戰火中長大。許多敘利亞國腳分散在世界各地踢球，有些甚至多年無法回到自己的家鄉。



然而每當國家隊集結時，這些來自不同城市、不同背景的人，仍然願意為同一面國旗並肩作戰。



因為在一個被戰爭撕裂的國家裡，足球有時候是少數還能讓人民共同相信的事物。



世界盃之所以感人，從來不只是因為精彩進球。



真正打動人心的，是那些比分之外的故事。



有人在球場上爭奪冠軍。



有人在球場上創造歷史。



也有人只是想讓世界不要忘記自己的國家。



當鏡頭拍到球迷落淚時，我們看到的或許不是一場比賽的勝負。



而是一個民族的記憶。



一個家庭的等待。



一個國家對和平最深的渴望。



因此每當世界盃來臨，人們總說足球能夠超越政治。



但某種程度上，足球從來沒有離開過政治。



因為足球終究屬於人。



而人的故事，永遠與自己的國家、土地和命運緊緊相連。



有些球隊爭冠軍。



有些球隊爭晉級。



而有些球隊，只是在那九十分鐘裡，努力讓世界不要忘記他們。



這或許就是世界盃最動人的地方。



因為在那片綠色草地上奔跑的，不只是球員。



還有一整個國家的夢想與眼淚。

（圖片來源：AI生成）

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