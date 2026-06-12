《放. 新聞／國際焦點》川普喊停攻伊朗！和平協議露曙光 全球市場鬆了一口氣

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當全世界都在擔心中東會不會爆發更大規模衝突時，美國總統川普突然踩下煞車。

川普表示，美國與伊朗已接近達成和平協議，最快可能在本週末完成簽署，因此美方決定取消原本規劃中的新一波軍事打擊行動。消息曝光後，國際油價應聲下跌，全球股市同步走揚，市場開始押注持續多時的中東危機有機會降溫。

過去幾個月，美伊關係持續緊張，從核計畫爭議、區域安全衝突到雙方透過代理勢力進行角力，中東始終是全球最不穩定的火藥庫之一。尤其荷姆茲海峽掌握全球重要能源運輸命脈，一旦爆發軍事衝突，不僅油價可能飆升，全球供應鏈也將受到衝擊。

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因此，當川普公開釋出和平訊號時，金融市場立刻做出反應。

國際油價跌至近兩個月低點，美股全面走高，亞洲主要市場今天也同步上漲。投資人認為，如果美伊能夠透過談判取代軍事對抗，全球經濟將有機會避開另一場能源危機。

不過，伊朗方面對於談判進展則相對保留。伊朗官員表示，相關協議尚未正式完成，部分關鍵議題仍在協商階段，顯示雙方對於談判成果的認知仍有差距。

儘管如此，市場顯然已經率先投票。

對許多國家而言，這不只是美國與伊朗之間的外交事件，更牽動全球能源、金融與地緣政治格局。如果談判最終成功，中東局勢將出現近年少見的重要轉折，也可能改變下半年全球經濟的發展方向。

（圖片來源：三立新聞網、玩股網）

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