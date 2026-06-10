《放. 新聞／重磅報導》台灣海馬斯首度放進西岸戰場！36枚火箭射向台海 反登陸火力鏈正式升級

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台灣的海馬斯，不再只是軍購清單上的新武器，也不只是九鵬基地裡的驗收項目，而是第一次被放進面向中國、面向台海、面向可能登陸戰場的實戰場景。

《華爾街日報》今（10）日報導，台灣陸軍在西岸、面向台灣海峽方向，使用美製海馬斯多管火箭系統進行實彈射擊，發射36枚測試火箭。報導指出，這場演訓地點靠近台中西部海岸，屬於中國若發動兩棲登陸時可能面對的灘岸與河口地形，也是台灣首次將海馬斯放在直接面向中國的戰略水域進行實射。

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這條新聞的重要性，不只是「海馬斯發射了幾枚火箭」，而是台灣的防衛部署正在從展示武器，轉向驗證戰場。2025年5月，海馬斯曾在屏東九鵬基地進行首次在台實彈射擊，當時重點在接裝、驗證與操作訓練；這一次，場景換到西岸，意義完全不同。西岸面向台海，是中國若採取兩棲登陸、搶灘上岸、建立灘頭堡時最關鍵的正面戰場，海馬斯在這裡實射，等於把精準遠程火力放進反登陸殺傷鏈之中。

路透社昨（9）日也報導，台灣軍方在台中西岸約20公里海岸線、8個陣地同步進行反登陸演練，動用雷霆2000多管火箭、帕拉丁自走砲、反戰車飛彈與迫砲，模擬在敵軍登陸前後，將其壓制在灘岸與淺近縱深，形成所謂「殺戮區」。

換句話說，昨天是台灣以雷霆2000、自走砲、反戰車武器展示中部防區反登陸火力；今天海馬斯加入西岸實射，則代表反登陸火力鏈再往上一層。從近岸火力、反裝甲火力、砲兵火力，到美製遠程精準火箭，台灣正在把「敵軍上岸前就要被打散」這句話，變成具體演訓。

這也是對北京最直接的軍事訊號。中國長期以軍機、軍艦、海警與認知戰對台施壓，但真正跨海登陸不是政治口號，而是高風險軍事行動。運輸艦、登陸艇、兩棲裝甲車、補給船隊，一旦進入台海與灘岸縱深，就必須承受台灣岸置飛彈、火箭、砲兵、無人機與反裝甲武器的多層打擊。海馬斯出現在西岸，不是為了好看，而是要讓解放軍看見：台灣的反登陸戰場正在成形。

這條新聞同時也是對華府的訊號。《華爾街日報》提到，川普政府仍延宕一項約140億美元對台軍售案。在這個時間點，台灣把美製海馬斯納入實戰化訓練，等於向美方證明，台灣不是只要求武器，而是在把取得的武器轉化為戰力。

近年美方不斷要求台灣強化不對稱戰力，從機動飛彈、岸置反艦火力、無人機，到分散部署與戰場韌性，核心都指向同一件事：台灣不能只依賴大型平台與傳統軍種展示，而必須讓中國相信，任何登陸作戰都會付出不可承受的代價。

路透社本月稍早也披露，台灣正大幅擴充反艦飛彈庫存，目標是在2029年初前把反艦飛彈數量提高到1800枚以上，強化對中國入侵艦隊或封鎖行動的嚇阻能力。這與海馬斯西岸實射放在一起看，代表台灣的防衛邏輯正在轉向「大量、機動、精準、分散」的整體戰場設計，而不是單一武器的亮相。

值得注意的是，中央社本月4日已報導，陸軍五八砲指部海馬斯多管火箭系統將首度於戰術區域，也就是台中甲南海灘實施實彈射擊，並協同雷霆2000多管火箭、拖式飛彈、彈簧刀無人機演練，目的在驗證中部防區多層次反登陸火力與作戰地境經營。

因此，這不是單一操演，而是一個戰略拼圖：雷霆2000負責區域壓制，帕拉丁自走砲與迫砲負責縱深與近岸火力，反戰車飛彈負責攔截裝甲與登陸部隊，無人機提供偵察、標定與打擊彈性，海馬斯則把遠程精準火力納入台海西岸防衛。這些武器不再各自存在，而是開始被整合成一條反登陸擊殺鏈。

對台灣社會來說，這條新聞也有另一層意義。長期以來，國軍演訓常被批評太過制式、太像表演，真正戰場環境、臨機部署、縮短準備時間、跨軍種整合不足。這次西岸實射與台中沿岸多點反登陸演練，顯示國軍正在把演訓拉回可能發生戰爭的地形上，而不是只在安全、熟悉、遙遠的訓場中完成科目。

台灣當然不希望戰爭發生，但嚇阻的前提，是對手相信台灣有能力讓戰爭代價變得極高。海馬斯在西岸發射的36枚火箭，不只是36枚彈藥，而是一個新的戰場訊號：台灣正在把美製精準武器、國造火箭系統、岸置飛彈、無人機與地面部隊，逐步組合成面向台海的防衛網。

北京看到的是登陸成本升高；華府看到的是台灣自我防衛意志；台灣人應該看到的，則是國防改革不能停在預算數字，也不能停在武器名稱，而必須落到真正能打、真正能整合、真正能在台灣自己的土地與海岸上運作的戰力。

這才是海馬斯西岸實射真正重要的地方。它不是一次煙火式軍演，而是台灣反登陸戰場開始具體化的一刻。

（圖片來源：AI示意圖）

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