《放. 新聞／重磅報導》荷姆茲再成全球火藥庫！美伊交火外溢油輪與市場 台灣不能只看中東戰火

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荷姆茲海峽的危險，從來不只屬於中東。

當美軍與伊朗再度互相攻擊，當伊朗把約旦、科威特、巴林的美軍基地列為反擊目標，當阿曼外海又傳出掛帛琉旗油輪遭飛彈擊中起火，這場衝突就不再只是華府與德黑蘭之間的軍事算帳，而是全球能源、航運、金融市場與供應鏈同時被拖進一個高風險區域。

這一次升高的關鍵，不只是美伊「又打起來」，而是戰火開始靠近最敏感的能源航道。荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球石油與天然氣運輸最重要的咽喉之一，只要這裡出現軍事誤判、商船遭襲、保險費飆升或航運公司改道，衝擊就會沿著能源價格、運輸成本、通膨預期與股匯市波動一路外溢。

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更讓局勢複雜的是，阿曼外海傳出油輪遇襲。海事安全通報指出，掛帛琉旗油輪Settebello在阿曼蘇哈爾外海作業時發生火災，相關報導指稱疑似遭飛彈擊中，造成船員失蹤與受傷。這類事件最危險之處，在於責任歸屬尚未清楚前，市場與軍方就已經必須先反應；只要各方把商船事故解讀成敵意行動，荷姆茲周邊就可能從軍事基地互擊，滑向能源航道與民用船舶安全危機。

對台灣來說，這不是遙遠的中東新聞，而是國家安全的一部分。台灣能源高度仰賴進口，石油、天然氣、航運保費與全球物價連動，只要中東能源航道出事，台灣的電價、油價、航空燃油、海運成本與製造業投入成本都會受到壓力；若危機持續擴大，AI伺服器、半導體設備、電子零組件與全球資本市場也會跟著重新定價。換句話說，台灣今天看的不是「美國打伊朗」，而是「世界供應鏈的壓力測試」。

這也是為什麼荷姆茲海峽與台海不能分開看。北京長期觀察美軍在中東、歐洲與印太之間的戰略分散程度，當美國被迫把軍事資源、外交注意力與能源安全壓力重新投入中東，中國就會評估第一島鏈的操作空間。台灣不必誇大任何立即危險，但必須看懂一個結構事實：世界每多一個危機熱點，台灣所處的安全環境就多一層不確定性。

川普的語言也讓危機更難降溫。他批評伊朗拖延談判，並宣稱伊朗必須付出代價；伊朗方面則表示將重新評估與華府的外交接觸。這代表美伊不只是軍事衝突升高，政治談判也可能重新歸零。一旦談判失去緩衝功能，軍方行動、代理人武裝、能源市場與國內政治就會互相推動，讓每一次小衝突都有機會變成更大的升級。

台灣需要關心的不是誰一時佔上風，而是這場危機會不會持續拖長。若美軍進一步攻擊伊朗本土基礎設施，伊朗可能擴大攻擊美軍基地、能源設施或商船；若伊朗選擇升高荷姆茲壓力，全球航運保費與油價會立刻反映；若華府為了中東危機分散印太部署，北京在台灣東部海域、釣魚台、與那國周邊或南海灰區行動，也可能趁勢增加壓力。

這就是荷姆茲對台灣的真正意義。它提醒我們，國家安全不能只看台海當天有幾架共機，也不能只看立法院當天吵了什麼預算。真正的國安，是能源有沒有韌性，航運有沒有備案，金融市場能不能承受外部震盪，產業供應鏈能不能在地緣政治風暴裡繼續運作。

荷姆茲海峽今天的火光，照見的是台灣必須面對的世界：戰爭不一定發生在我們眼前，成本卻可能很快傳到我們身上。台灣不能把中東當遠方，也不能把能源安全當技術問題；在AI、半導體與國防都高度依賴穩定能源與全球物流的時代，荷姆茲就是台灣國家韌性的另一面鏡子。

（圖片來源：AI示意圖）

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