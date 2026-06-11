《放. 新聞／重磅報導》荷姆茲再成全球火藥庫！美伊交火外溢油輪與市場 台灣不能只看中東戰火

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荷姆茲海峽又一次成為全球市場最緊張的名字。

美伊衝突升高後，波斯灣、阿曼灣與周邊能源航道接連傳出油輪遇襲與軍事風險升高訊號。這不只是中東新聞，也不是遙遠戰場，而是能源、航運、通膨、金融市場與全球供應鏈一起被拉動的警訊。

荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球能源運輸最敏感的咽喉之一。只要這條航道出現風險，油價就可能反應，航運保費會上升，市場避險情緒會擴大，航空、製造、塑化、運輸與消費價格都可能被牽動。對高度依賴進口能源的台灣來說，這不是國際新聞版面的遠方戰火，而是可能很快傳導到成本、物價與產業競爭力的現實壓力。

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美伊交火之所以危險，不只因為雙方軍力不對稱，也因為它極容易外溢。

伊朗若選擇對美軍基地、以色列目標或海上能源運輸施壓，美國若再以空襲或制裁回擊，中東局勢就會變成一場無法精準控溫的連鎖反應。油輪遇襲只是表面，更大的問題是全球市場會開始重新計算能源安全、航道安全與戰爭風險。

台灣必須看懂這件事。

台灣同時面對中國灰色地帶壓力、AI產業擴張需要更多能源，以及全球地緣政治不斷推高供應鏈成本。如果中東戰火升高，能源價格上揚，AI資料中心與半導體製造的電力成本也會受到牽動。這代表台灣的國家安全不能只談軍事，也要談能源韌性、航運韌性、物價韌性與產業韌性。

這場危機也提醒台灣，世界正在進入多點燃燒時代。

台海、南海、朝鮮半島、俄烏戰場、中東能源航道，每一個熱點都不再只是單一地區問題，而是彼此牽動全球資本、能源、軍事與供應鏈的壓力節點。台灣若只把自己定位成「被威脅的一方」，就會低估自己在全球秩序中的位置；台灣必須把自己定位成民主供應鏈與區域安全的關鍵節點，才有能力回應這個時代。

荷姆茲不是只有中東在燃燒，而是全球秩序正在提醒台灣：沒有能源韌性，就沒有AI國力；沒有供應鏈安全，就沒有國家安全。

對台灣而言，真正的戰略不是等油價漲了才討論電價，不是等航運中斷才討論備援，也不是等通膨回來才討論物價。真正的戰略，是在世界多點燃燒之前，就把能源、產業、航運與國防放進同一張國家安全地圖裡。

（圖片來源：AI示意圖）

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