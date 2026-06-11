《放. 新聞／重磅觀察》從守灘頭到建殺傷區 國軍戰術思維正在改變

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

很多人看到海馬士火箭系統實彈射擊時，第一個反應都是：這東西能打多遠？能不能打到對岸？會不會成為改變台海局勢的新武器？

但如果把視角拉遠一點，昨天那場射擊真正重要的地方其實不是火箭，而是國軍腦袋裡的地圖正在改變。

過去幾十年，台灣軍隊習慣思考的是如何把敵人擋在城市外面，守住海灘、港口與機場，因此大家熟悉的戰爭畫面永遠是登陸、搶灘與巷戰。換句話說，戰場在台灣本島，敵人已經到了家門口。

廣告 廣告

這套思維不能說錯，因為它曾經支撐台灣很長一段時間的防衛戰略。問題是，今天的解放軍已經不是二十年前的解放軍。飛彈更多了、軍艦更多了、無人機更多了，兩棲作戰能力也比過去強得多。如果等到共軍真的出現在海灘上，很多事情其實已經來不及了。

於是，國軍開始出現另一種想法。

為什麼一定要等他過來？

為什麼不能在他還沒過來之前就打？

這看起來只是順序改變，背後卻是完全不同的戰爭思維。

如果把近年國軍採購與建軍方向放在一起看，就會發現許多原本看似零散的拼圖，其實正在慢慢拼成同一幅畫面。海馬士火箭系統、雄風飛彈、各型無人機、衛星情監偵能力、機動飛彈部隊，甚至近年大幅增加的反艦飛彈部署，目標其實都指向同一件事：把戰場往外推。

推到台灣海峽、推到登陸船團、推到補給線、推到集結區，甚至推到敵軍還在準備出發的階段。因為真正理想的防衛，從來不是等敵人登陸後再消滅他，而是讓他根本過不來。

這也是近年美軍不斷強調的作戰概念。

過去大家熟悉的是「堡壘台灣」，彷彿台灣是一座城堡，等著敵人進攻；但現在愈來愈多人談的是另一個詞：Kill Zone，殺傷區。

兩者最大的差別在於主動與被動。

堡壘代表敵人已經兵臨城下；殺傷區代表敵人從離開港口開始，就一路面對風險。飛彈在等他、無人機在等他、情報系統也在盯著他；每往前一步，都可能付出代價。

對防守方而言，最成功的戰爭從來不是打贏登陸戰，而是讓登陸戰根本不會發生。

這也是海馬士真正的意義。

很多人以為海馬士最重要的是射程，但射程只是工具。真正重要的是，它讓國軍開始具備在更遠距離打擊敵軍的能力，讓戰爭不再只能發生在台灣本島，而是可以發生在更廣闊的海空域。

換句話說，國軍並不只是換了一套武器，而是在慢慢換一個腦袋。

昨天那場射擊驗證，真正值得關注的從來不是命中了哪一個靶位，而是它所透露出來的訊號。國軍正在重新思考未來的戰場，從守灘頭走向建殺傷區，從等待敵軍上岸轉變成阻止敵軍靠岸，從把戰場放在台灣本島，逐漸轉向把戰場放在整個台灣海峽。

這看起來只是幾個字的差別，背後卻是完全不同的戰略世界。

因為未來台海若真的發生衝突，決勝點未必是在台北街頭，也未必是在海灘陣地，更可能是在敵軍還沒有看見台灣之前。

而海馬士開火的那一刻，發射出去的或許不只是火箭，也是國軍對下一場戰爭的全新想像。

（圖片來源：三立新聞網）

更多放言報導

軍購特別預算三讀通過！海馬士付款危機解除 台美國防信用過了第一關

海馬士軍購進入最後倒數！國防部示警：5月31日前未付首期款 美方將取消全案