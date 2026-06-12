《放. 新聞／G7峰會》冤家聚頭？！法國G7登場 川普、馬克宏再度同台成最大焦點

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今年G7峰會還沒正式開幕，全球媒體的鏡頭已經先鎖定兩個人。

美國總統川普。

法國總統馬克宏。

這對從川普第一任期一路糾纏至今的政治組合，過去十年時而握手、時而翻臉，時而互相稱讚，時而公開互嗆，被外界戲稱是國際政治版的「冤家」。

偏偏今年G7主辦國正是法國。

於是全世界再次看見熟悉的一幕：

川普來了。

馬克宏也來了。

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而且兩人又得坐在同一張桌子上。

從北約軍費、對歐關稅到烏克蘭戰爭，再到近期中東局勢，川普與馬克宏幾乎在每一項重大國際議題上都存在明顯分歧。

馬克宏主張歐洲應該擁有更多戰略自主權，希望建立不過度依賴美國的歐洲防衛體系；川普則認為歐洲長期依賴美國保護，卻沒有付出相應代價，美國不應繼續替歐洲買單。

雙方近年來雖然維持外交禮貌，但火藥味始終沒有真正消失。

回顧兩人的互動歷史，幾乎就是近年西方世界變化的縮影。

2017年川普首次出席法國國慶閱兵時，兩人還曾被視為跨世代合作典範。馬克宏試圖透過個人魅力影響川普，川普也曾公開稱讚馬克宏是優秀領導人。

然而隨著美歐在貿易、安全與外交政策上的歧見擴大，雙方關係開始出現裂痕。

尤其川普重返白宮後，對烏克蘭戰爭、中東衝突以及對中國經濟政策的看法，都與歐洲主要國家存在明顯落差。

因此今年的G7峰會，某種程度上已經不只是七大工業國領袖聚會。

更像是一場西方陣營內部的壓力測試。

因為外界真正關心的問題已經不是峰會公報會寫什麼。

而是當川普重新回到國際舞台中央之後，西方世界還能不能維持過去那種團結模樣。

法國政府顯然也知道這場峰會的敏感性。

馬克宏不僅親自規劃多場領袖交流活動，也希望利用地主國身分，盡可能維持峰會氣氛與共識。

只是所有人都明白。

今天最大的變數不是俄羅斯。

也不是中國。

而是川普。

畢竟這位美國總統向來不喜歡按照劇本演出。

而這也讓原本嚴肅的G7峰會，多了一層難以預測的戲劇性。

名義上，這是法國主辦的G7。

實際上，許多人更像是在等待川普與馬克宏下一次交鋒。

畢竟在今天的國際政治舞台上，很少有哪一對領導人，能像他們一樣把峰會變成全球媒體追逐的焦點。

而這一次，舞台就在法國。

（圖片來源：AI示意圖）

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