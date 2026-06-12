《放. 新聞／G7峰會》從G7到G20 西方還是世界中心嗎？

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如果把時間倒回三十年前。



G7開會，幾乎等於世界開會。



當時全球最大的經濟體、最強大的軍事力量、最重要的金融中心，幾乎都集中在G7成員國手中。美國、英國、法國、德國、日本、義大利與加拿大共同決定許多國際規則，也主導全球經濟秩序。



那個年代，人們很少懷疑一件事：



西方就是世界的中心。



然而三十年後的今天，情況已經完全不同。



今年G7峰會在法國舉行，全球媒體依然高度關注。但與此同時，一個越來越現實的問題也浮上檯面：

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G7還能代表全世界嗎？



答案恐怕越來越困難。



因為今天世界經濟版圖早已改變。



中國成為全球第二大經濟體。



印度成為全球人口最多國家。



印尼躍升東南亞最大經濟體。



巴西、沙烏地阿拉伯、南非等新興國家，也在能源、人口、市場與地緣政治上擁有越來越大影響力。



然而這些國家都不在G7裡。



於是出現一個有趣現象。



G7仍然是全球最重要的高峰會之一。



但它討論的世界，已經不完全是現在的世界。



這也是G20崛起的重要原因。



2008年金融海嘯之後，世界逐漸發現，許多重大問題如果沒有中國、印度、巴西等新興國家參與，根本無法解決。



於是G20開始取代G7，成為討論全球經濟的重要平台。



從氣候變遷到能源安全，從供應鏈到金融穩定，越來越多議題都需要更多國家參與。



換句話說。



世界已經從「西方時代」逐漸進入「多極時代」。



這並不代表G7失去影響力。



事實上，G7成員仍然掌握全球最先進技術、最重要金融體系以及最強大的軍事力量。



但問題在於，今天的世界已經不是只有西方。



中國的製造能力。



印度的人口紅利。



中東的能源實力。



東南亞的新興市場。



都正在改變全球權力分布。



因此今年法國G7其實透露出一種微妙氣氛。



一方面，西方國家仍然希望展現團結與領導地位。



另一方面，所有人都知道，世界權力重心正在移動。



而且速度比許多人想像得更快。



或許這就是今天G7最大的矛盾。



它依然重要。



卻已經無法像過去那樣定義整個世界。



它依然代表強大力量。



卻不再是唯一力量。



從G7到G20，改變的不只是會議名稱。



改變的是整個世界秩序。



而今年的法國峰會，某種程度上也像是一個時代的縮影。



西方仍然站在舞台中央。



只是台下的觀眾席，早已坐滿了新的玩家。



而他們，正在等待自己的時代來臨。

（圖片來源：AI生成）

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