《放. 新聞／G7峰會》美國想談關稅 歐洲想談戰爭 這場G7根本不同頻

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同樣坐在一張桌子前。

但今年G7峰會的問題是，大家想談的事情完全不一樣。

美國總統川普最在意的是關稅。

歐洲領袖最在意的是戰爭。

於是峰會還沒開始，一種微妙的尷尬氣氛已經浮現。

川普重返白宮後，對全球經濟議題的關注遠遠高於過去幾任美國總統。他認為，美國長期在國際貿易體系中吃虧，無論是中國、歐洲還是其他貿易夥伴，都占了美國便宜。

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因此從競選期間開始，川普就不斷強調關稅的重要性，主張透過提高關稅保護美國產業，迫使企業回流，重建製造業實力。

對川普而言，經濟就是國安。

關稅就是武器。

問題是，歐洲現在根本沒有心情談關稅。

因為俄烏戰爭進入第三年，中東局勢持續升高，歐洲各國面對的是更直接的安全焦慮。

從巴黎到柏林，從波蘭到波羅的海國家，許多歐洲領袖最擔心的不是貿易逆差，而是戰火是否會進一步擴大。

因此當美國談關稅時，歐洲想談的是烏克蘭。

當美國談產業競爭時，歐洲想談的是俄羅斯。

當美國談經濟利益時，歐洲想談的是國家安全。

雙方關心的問題並不完全相同。

這也讓今年G7峰會出現一種少見現象。

所有人都同意問題很多。

卻未必同意哪個問題最重要。

事實上，這並不是單純的政策差異。

而是地理位置造成的現實差異。

美國隔著大西洋。

歐洲就在戰爭旁邊。

華盛頓看到的是全球競爭。

巴黎與柏林看到的則是家門口的危機。

因此同一場峰會，雙方自然出現不同優先順序。

政治觀察人士指出，這也是川普重返白宮後，美歐關係最值得關注的變化之一。

過去數十年，美國與歐洲雖然偶有爭執，但大方向始終一致。

如今雙方不僅意見不同，甚至連問題本身都開始不同。

而這種「不同頻」，可能比公開衝突更值得警惕。

因為爭吵至少代表還在討論。

當大家開始談不同事情時，才是真正的距離拉開。

因此今年G7峰會最大的挑戰或許不是如何達成共識。

而是如何找到共同語言。

畢竟當美國想談關稅，歐洲想談戰爭時，真正困難的從來不是談判。

而是彼此是否還相信，大家面對的是同一個世界。

這也是法國G7最耐人尋味的地方。

峰會會場裡坐著七個盟友。

但他們眼中的世界，似乎已經不太一樣了。

（圖片來源：AI示意圖）

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