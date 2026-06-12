《放. 新聞／G7峰會》馬克宏的主場 川普的秀場

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名義上，這是法國的G7峰會。



但從全球媒體的鏡頭來看，主角似乎只有一個人。



川普。



法國總統馬克宏花了數個月準備這場峰會。



從議程安排、外交協調到各國領袖接待，法國希望藉由主辦G7展現自己在歐洲與國際事務中的影響力。然而峰會還沒正式開始，國際媒體版面卻幾乎被同一個名字占據。



川普。



今天的川普已經不是2017年第一次參加G7的川普。



當年的他，是剛剛進入白宮、讓歐洲感到不安的新總統。



今天的他，則是重新回到白宮、足以左右全球市場與國際局勢的美國領導人。

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於是無論是烏克蘭戰爭、中東衝突、對中政策還是全球關稅爭端，所有問題最後都會回到同一個問題：



川普怎麼看？



這也是馬克宏最尷尬的地方。



因為法國是地主。



但聚光燈卻在別人身上。



從峰會前的記者提問，到各國媒體的報導方向，外界最關心的不是法國提出什麼倡議，而是川普會不會再度語出驚人；不是馬克宏準備了什麼外交成果，而是川普與其他領袖會不會爆發衝突。



某種程度上，這已經成為近年國際峰會的固定模式。



川普走到哪裡，焦點就跟到哪裡。



支持者認為，這代表川普擁有其他政治人物難以企及的影響力。



批評者則認為，這讓許多原本應該討論的重要議題被個人政治秀掩蓋。



但不管喜不喜歡，現實就是如此。



今天的川普，已經不只是美國總統。



他本身就是新聞。



而馬克宏則處於另一種微妙位置。



過去幾年，他一直試圖把自己塑造成歐洲領導者，希望在美中競爭、俄烏戰爭與全球變局之間，替歐洲爭取更多自主空間。



然而當川普回來之後，歐洲的聲音再次被美國壓過。



甚至連在法國主辦的G7峰會裡，都難以改變這個現實。



這並不是馬克宏不夠重要。



而是美國仍然太重要。



尤其當國際局勢動盪不安時，全世界依然習慣把目光投向白宮。



因此今年G7出現一個有趣現象。



峰會在法國舉行。



舞台由法國搭建。



議程由法國安排。



但全世界最關心的，卻還是川普下一句會說什麼。



這或許也是當前國際政治最真實的一幕。



法國是主人。



川普卻成了主角。



而這場原本屬於G7的峰會，也在不知不覺之間，變成了一場屬於川普的全球秀場。

（圖片來源：AI生成）

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