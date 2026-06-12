《放. 新聞／G7峰會》G7最大的缺席者：中國

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今年G7峰會在法國舉行。



出席的有美國、法國、德國、日本、英國、義大利與加拿大領袖。



但如果仔細觀察整場峰會討論內容，你會發現一個有趣現象。



有一個國家沒有出席。



卻幾乎出現在每一個議題裡。



那個國家叫中國。



從人工智慧到晶片競賽。



從電動車到稀土供應鏈。



從南海局勢到台海安全。



從產業補貼到全球貿易秩序。



今年G7幾乎所有重要議題背後，都能看見中國的身影。



這也是當今世界最耐人尋味的現象。



名義上，G7仍然是西方七大工業國峰會。

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實際上，它越來越像是一場討論如何面對中國的會議。



回頭看二十年前，情況完全不是如此。



當時中國剛加入世界貿易組織（WTO），許多西方國家相信，只要讓中國融入全球市場，中國終將成為現有國際秩序的一部分。



然而二十多年過去。



中國不但沒有被改變。



反而改變了世界。



今天全球最大的製造基地在中國。



最大的電動車產業鏈在中國。



最完整的太陽能供應鏈在中國。



全球關鍵礦產與稀土加工能力，也有相當比例掌握在中國手中。



於是西方國家開始發現一件事。



中國不再只是全球化體系中的參與者。



而是正在成為規則制定者。



這也是近年G7態度出現轉變的重要原因。



過去談中國，重點是合作。



現在談中國，重點則是競爭。



過去關心的是如何把中國納入體系。



現在關心的是如何降低對中國依賴。



因此無論是供應鏈重組、晶片管制、關鍵技術保護還是產業政策調整，幾乎都與中國有關。



甚至連人工智慧發展，也離不開中國因素。



因為所有人都知道，下一個科技時代的競爭，某種程度上就是中美競爭。



而G7正是這場競爭的重要舞台之一。



有趣的是，中國並不在會場裡。



但所有人都在談中國。



中國沒有參與會議。



卻影響著會議方向。



中國沒有坐上圓桌。



卻出現在每一份討論文件背後。



這或許就是當今國際政治最真實的寫照。



過去世界最大的問題是如何與中國合作。



今天世界最大的問題則變成如何與中國競爭。



因此今年G7真正耐人尋味的地方，不是誰出席。



而是誰沒有出席。



因為當所有議題最後都回到同一個國家時，人們不得不承認一件事：



中國或許沒有收到G7的邀請函。



但中國從未缺席這場峰會。



甚至某種程度上，它才是這場峰會真正的主角。

（圖片來源：AI生成）

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