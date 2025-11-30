《放.獨家》公地放領導致炒地皮？政院高層回「不會」1976前有租約、耕種才符合資格：還保留1舊規定避免

總統賴清德日前宣布重啟公地放領政策，內政部也通過首件審議案件，象徵「耕者有其田」邁出第一步。對於公地放領是否會有炒地皮問題？一名政院高層向《放言》記者肯定回應「不會」，因為要在1976年前有租約、有耕種事實才符合資格，也保留過往法規限制，不容易有炒地皮的問題。

內政部日前召開公地放領審議會第1次會議，審議通過財政部國有財產署提出的宜蘭縣大南澳地區326筆放領土地，總面積約64公頃。這是總統宣布重啟公地放領政策後，內政部正式通過的第一個審議案件。內政部表示，後續將與財政部及縣市政府協力合作，儘速辦理租約清查等各項放領作業，希望能讓農民早日實現「耕者有其田」。

申請承領的農民必須符合兩大條件，一為民國65年（1976年）9月24日前已合法訂定租約且至今仍持續承租，二為符合《國有耕地放領實施辦法》及《國有邊際養殖用地放領實施辦法》相關規定。

對於公地放領是否會有炒地皮問題？政院高層直回「不會」，他解釋，因為要在1976年前有租約，而且有耕種事實才符合資格，不容易有炒地皮的問題。

該高層表示，「國有耕地放領實施辦法」22條規定，承領人繳清地價，取得土地所有權後滿五年始得移轉。承領人取得土地所有權後五年內，除政府實施國家經濟政策或公共需用，辦理區段徵收或徵收外，不得變更使用。

該高層指出，這條也是內部協調討論比較分歧的規定，也是有人主張放寬，「最後是保留這個規定，避免炒地皮。」

