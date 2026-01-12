《放.獨家》問A答B？陳佩琪被爆「ATM存款619萬」自貼「犯罪嫌疑重大證據」卻是提款明細...知情人士：和財產來源不明款項無關

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，其妻陳佩琪曾被檢調查出，利用ATM存款金額619萬元，恐與京華城二階段賄款有關。而陳佩琪幾日前自稱貼「犯罪嫌疑重大證據」的交易明細，卻都是「提款」動作；知情人士表示，陳佩琪把交易明細的「年份」切出，經過比對，這並非檢察官當初提示給陳的，也和財產來源不明款項無關、風馬牛不相及。

陳佩琪日前在臉書發文表示，網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她媽媽的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，「我要是記不清楚，就嘿嘿嘿的。」

陳佩琪並說，檢察官姜長志要她說出這筆存入的錢是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的，「請問大家， 你皮包若留留有幾千元， 你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

陳佩琪接著表示，今天就貼檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看。

陳佩琪的照片中，包含多筆「金融卡提（款）」，日期從某年6月8日開始，一直到某年8月20日，金額為連續提領2至3萬，六月共領50萬元左右，七月領出20萬、八月也領出20萬。

週刊過去報導，柯文哲有近700萬元財產來源不明，陳佩琪涉將上百萬元現金以ATM現金存款方式存入子女帳戶，根據檢廉勾稽，陳以ATM存款逾60次、金額高達619萬元。

週刊報導，檢廉查出，陳佩琪在約8個多月的時間，密集用ATM存款逾60次共619萬餘元，陳佩琪第一階段ATM存款是在2020年3月10日至4月14日的35天內存了逾10次共157萬餘元，第二階段是2023年10月至今年5月7個月多的時間分逾40餘次存了462萬餘元，這階段每個月約存7次。

報導指出，陳佩琪的ATM存錢行為，第一階段是在台北市議員應曉薇針對京華城容積案與柯文哲便當會後，第二階段則是在京華成容積率確定為840%發照及柯文哲與沈慶京單獨見面後，由於沈慶京在二階段共編列4億餘元論功行賞，陳佩琪在此二個關鍵時間點都密集拿著現鈔存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄3名子女的帳戶，因此遭調查。

值得注意的是，過去檢廉查出，皆是針對陳佩琪將來源不明款項「存入」帳戶，但陳佩琪日前貼出聲稱「證據」的交易明細，都是從銀行帳戶「提領」出來的。知情人士表示，陳佩琪也把交易明細的「年份」切出，經過比對，這並非檢察官當初提示給陳佩琪的，也和財產來源不明款項無關、風馬牛不相及。

