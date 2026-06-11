《放. 獨家》把軍購說成貪污、把島鏈說成冷戰思維⋯華府人士談鄭麗文訪美碰壁：「誰叫她幾乎都在講北京要講的話」
國民黨主席鄭麗文訪美行程接連傳出變數。
原本外傳可望於美東時間10日下午與美國國安會官員會面的安排，最終臨時取消。據了解，鄭麗文一行當天下午並未如預期出現在白宮，原訂交流行程也在未說明原因的情況下喊卡。
華府媒體圈透露，相關安排原本就不是在白宮進行，而是規劃於AIT華府總部與國安會官員交流，接觸官員層級也低於今年3月台中市長盧秀燕訪美時所接觸的國安會資深主任層級。然而最後連這場降級後的會面也未能成行。
不僅如此，鄭麗文此次訪美期間，原本預定接觸的部分國會議員與政府相關人士，也陸續傳出取消或未能安排會面的消息。
熟悉台美關係的華府媒體圈人士分析，問題並不在於鄭麗文的身分，而是在於她近期一系列涉及台美安全合作的公開發言。
據了解，鄭麗文訪美期間仍持續批評台美軍售政策，並公開質疑第一島鏈安全合作的重要性，甚至將其形容為「冷戰思維」。相關說法在華府國安圈引發不小震動。
原因並不複雜。
第一島鏈安全架構長期被視為美國印太戰略的重要基石，也是美國國家安全核心利益之一。對美國而言，第一島鏈不只是軍事部署，更是維持西太平洋戰略平衡的重要防線。
因此當鄭麗文以「冷戰思維」形容第一島鏈安全合作時，部分華府人士認為，鄭麗文的相關論述與北京長期批評美國印太布局的說法高度一致，自然難以獲得認同。
另一個讓美方不滿的焦點則是軍購議題。
鄭麗文過去曾將8年1.25兆軍購特別條例形容為「空白授權」，並指控相關政策涉及貪污問題。
然而熟悉台美關係的華府媒體圈人士指出，相關軍購規劃本就是台美雙方依照台灣防衛需求共同研擬的結果。當鄭麗文將軍購政策與貪污畫上等號時，在部分美國國安及軍事體系人士眼中，不只是批評民進黨政府，也等於質疑美方共同參與的安全合作機制。
更重要的是，過去真正發生重大軍購弊案的時期，正是國民黨執政年代。
蔡英文政府上任後，軍購制度歷經大幅改革，甚至連過去長期存在的代理商制度都被取消，目的就是避免利益輸送與弊端爭議再次發生。
因此在不少華府人士眼中，鄭麗文把目前台美雙方共同研議的軍購方案直接指控為貪污，不只是批評民進黨政府，也等於質疑美方參與其中的決策與制度，這正是許多美方人士感到不滿的重要原因。
熟悉台美關係的華府媒體圈人士分析，鄭麗文的相關說法讓部分美方人士感到相當不滿。因為這不僅涉及台灣內部政黨攻防，更被認為把國內政治操作凌駕於國家安全之上。
按照過去慣例，台灣地方首長、政黨領袖或重要政治人物訪問華府期間，美方通常會安排與國安會官員交流，以增進對台美關係及區域安全情勢的理解。
例如今年稍早訪美的台中市長盧秀燕，以及民眾黨主席黃國昌，都曾前往白宮艾森豪行政辦公大樓，與國安會資深主任層級官員會面。
相較之下，鄭麗文此次不僅未能與美國國會領袖或政府高層順利互動，原本外傳的國安會官員會面也從白宮降至AIT華府總部，最後更直接取消。
華府媒體圈流傳最廣的一個看法是，當鄭麗文在美國土地上持續質疑第一島鏈安全架構、批評台美軍購合作，甚至使用與北京高度相似的論述時，美方的冷處理，其實並不令人意外。
一位熟悉台美關係的華府媒體圈人士直言，美方真正無法理解的地方在於，鄭麗文此行許多談話內容，幾乎都與北京長期對台美關係、軍售政策以及第一島鏈戰略的批評如出一轍。
「誰叫她幾乎都在講北京要講的話。」
該人士表示，在目前美中戰略競爭持續升高的背景下，當一位台灣主要政黨領袖訪問華府期間，反覆重申與北京相近的論述，美方相關單位自然很難視而不見。
（圖片來源：鄭麗文臉書）
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