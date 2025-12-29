《放.獨家》蔣萬安前腳剛走「中共開啟軍演」上海方也驚訝？！媒體團行程照跑若平行世界...隨行人員：沒兵凶戰危感覺

台北市長蔣萬安昨日6小時「快閃」雙城論壇，解放軍今（29）日旋即在我國周邊展開軍演，台北媒體團仍在上海繼續走行程。一名隨行人員對《放言》記者透露：「台媒團完全平安、正常，跟兵凶戰危不同，並沒有感覺」，據悉，在軍演發生後、連上海方也「略為驚訝」，氣氛祥和的雙城論壇和台海宛若平行世界。

「2025台北上海雙城論壇」昨日落幕，不過，台北市長蔣萬安因考量隨機攻擊事件後的北市大型活動維安部署，決定縮短行程當日往返，僅於28日上午「快閃」出席主論壇，在上海僅停留6小時；因此，27日首日行程由副市長林奕華率團參訪市政，而代表團人數約120人，規模也比2023年少。

媒體報導，林奕華首日落地後先搭乘參訪市域機場聯絡線，後至上海梅賽德斯奔馳文化中心考察演唱會經濟，接著前往復旦大學附屬中山醫院參訪AI智慧醫療；不過，參訪過程並未全程開放媒體採訪，只「見樹不見林」，有些可惜。

另外，尷尬的是，蔣萬安昨日結束論壇致詞後返台，前腳剛走、中共解放軍今日旋即在我國周邊展開軍演，蔣萬安則回應，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」，而雙城論壇台北媒體團仍在上海參訪餘下行程，並由北市府幕僚陪同，今晚才會返回台灣。

根據《放言》記者了解，解放軍上午宣佈開啟軍演當下，台北媒體團並無特別反應，且基於和台辦有無形的默契，報導部分也沒有踩紅線，既有的行程依然照跑，包含遊覽張園、搭船參訪蘇州河等地，氣氛平和不見戰雲密佈；一名隨行人員形容：「台媒團完全平安、正常，跟兵凶戰危不同，並沒有感覺。」

值得關注的是，上海台辦此回著重於城市交流、態度相當友善，對台北媒體團也並無顏色之分招待，以「軟」的方式執行統戰任務，昭然若揭；但據悉，軍演發生後，連上海方也略為驚訝，顯示此次軍演似乎針對民進黨當局而來，和歌舞昇平、祥和的雙城論壇宛若「平行時空」。

資深媒體人周玉蔻今日也質疑，這種演習絕非突發，中共早在準備籌劃之中，「詭異的是蔣萬安是否事先得知風聲溜回台灣？否則，台北市長人在上海，人民解放軍繞台軍演，事情太大條了！」

周玉蔻提及，被蒙在鼓裡的台北媒體採訪團，今早還滯留在上海：「所以，是誰叫蔣萬安一個人連夜離開上海的？是誰透露情報指點他脫身避嫌的？好一個2025版國共合作？」

