《放.評論》青年一句「能穿花襯衫嗎」總統遲疑了....賴桑何時能打開心胸主動走向年輕族群？分享人生不順遂「有血有肉」或能引人共感

總統賴清德日前出席民進黨中央青年營隊，被學員詢問「是否能穿海灘褲配花襯衫、靠近年輕人」，他連番質疑：「這樣能得到支持嗎？」背後透露出的是賴對靠近青年族群的遲疑。不過，賴是否真的要穿上花襯衫不是重點，或許要跨出心坎糾結的那步，以更加真實、輕鬆的模樣視人，譬如袒露過去醫生之路不平順、克服困難的經驗，或許就能意外讓青年有「共感」。

民進黨日前舉辦青年營隊，賴清德也出席，學員提問「如果幕僚提出新奇的要求，比如要您穿海灘褲配花襯衫，去做一些比較靠近年輕人的活動？你的心理狀態如何？」對此，賴清德回應，很多人從服裝上認為說「我是不是連睡覺都穿西裝，誤解實在太深了」，此時下方學員也傳出笑聲；賴清德再說，剛剛學員講的服裝，他在家裡也會穿，譬如穿短褲、牛仔褲、花襯衫，只是適不適合在外面。

賴清德並發出疑問，連續兩次反問「穿這樣就能得到年輕人的支持嗎？你們會因此這樣，本來不喜歡而喜歡我嗎？」此時台下學員異口同聲回答「會」，賴清德再度驚訝說「真的會？」、「好，那就考慮啦！」台下則傳來掌聲。

這段影片一出，也引來不少年輕網友熱烈討論，有人表示，大部份的人對賴清德的印象，就是電視新聞上的嚴肅形象，「第一印象很重要，如果在比較貼近年輕人的活動展現出活潑、親切的一面，一定能讓年輕族群對賴桑的好感提升！」

此外，也有不少網友給出意見「我就問蔡總的小編多少錢人工能請來輔導一下喔，剩下的人設分明都靠包裝了啊」、「可以跟陳三歲（指高雄市長陳其邁）討教」、「幕僚快上！」也有人貼出賴清德出訪時身穿花襯衫、表情尷尬的可愛照片，替賴回答「我有花襯衫啊！」

賴清德對外、對內形象嚴肅，過去曾被黨內高層形容為「昭和男」，每天出門必定西裝畢挺、髮型整理精緻，事實上，賴清德真的很在意他的頭髮，「偶包」很重，他2024打選戰時出席活動，登上立委參選人苗博雅直播，試圖與年輕觀眾互動，苗博雅則「太歲頭上動土」撥亂賴清德的頭髮，一時引起討論。

賴清德不是沒有努力過，競選時在「社群之夜」放下身段、開口金句不斷，幕僚撰稿時賴清德還自己「加碼」多酸了幾句時任國民黨副總統候選人趙少康；剛當選時也上過民進黨中央開設的直播節目，他在節目中要將吸管插進珍奶中、卻屢次失敗的漏網畫面也讓網友笑噴。

不過，藍白在國會佔據多數，賴政府起手就面臨苦戰，國會、府院高強度對立，「你強硬通過惡法、我以釋憲強硬回擊」，加上中國軍事行動步步進逼，不知是有意還是無心，賴清德收回好不容易給出的親切形象，在螢光幕前，又變回過往嚴謹態度，更帶了點和在野對抗的煙硝味，遑論與青年拉近距離了。

一國之主面對國事如麻，不代表與年輕族群的互動不能並行，賴清德並非不關注年輕人，上任後推動的「青年百億圓夢基金」獲得社群空前熱烈討論，但很難連結到賴本人身上；從賴清德在營隊兩度反問學員「穿這樣就能得到支持嗎？」的懷疑態度就能看出，賴不是不願做，而是怕做了沒成效、甚至引起反效果，最後掉入不做不錯的惡性閉環。

此時，幕僚建議、社群包裝尤為重要，譬如高雄市長陳其邁對於和青年互動就很有一套，除了他本身童心外，幕後團隊操作也大膽，日前「高雄冬日遊樂園」結合主題IP「超人力霸王」推出可愛提燈民眾瘋搶，陳其邁自己也玩得不亦樂乎，網友直呼「陳三歲又上線啦！」

在打開心胸前，賴清德別太擔心收效甚微，只要有趣、真誠，年輕族群並非不會買單，過去賴清德立委時期嗆在野擋軍購的「霸氣」影片至今不斷在社群上被反覆提及，賴清德出訪時露出微妙表情的照片被捕捉，更常被網友當成KUSO照片迷因式散播，連賴清德副總統時期在高雄玩旋轉盪鞦韆的照片，由於後置太過迷樣，也經常被「考古」引用。或許賴清德跳脫窠臼前，要征服的是自己心魔，常展露出幕後「真實的自己」，別總一板一眼、散發生人勿近氣場。

另外，雖然是「醫生總統」，但出身礦工清寒家庭、幼小即喪父的賴清德，在夢想成為醫生前的的求學之路並不順遂，國中畢業後為了就讀理想中的建國中學，自習一年重考高中、堅持目標，毅力與追求成功的路途可謂艱辛，從醫之路也是千折百迴，台灣大學復健系畢業、實習結束的物理治療師資格，並不符合賴清德的人生志願，當完兵後重拾書本，最後才取得成大後醫學位。賴清德也不只一次透露，自己的醫生之路不平順；若賴能敞開心胸，勇於和年輕人分享自己人生克服困難的種種故事，讓青年發現「總統不是人生勝利組」，或能進而引發共鳴，認識到賴的「有血有肉」，開始對賴有感。

（圖片來源：三立新聞）

