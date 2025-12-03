放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診

醫師表示，人類一天放屁10次到25次都屬於健康範疇，但出現5種症狀就該注意。（示意圖：shutterstock／達志）

包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書上指出，屁用擬人化形容，就是腸道菌在「開趴、發電與聊天」的副產品，人體一天放屁10到25次都是健康範疇，來源大致有3種，分別是邊講話邊吃、喝氣泡飲料吞進去的空氣；腸道菌發酵食物纖維以及腸黏膜吸收不完全的碳水化合物變成含有二氧化碳、氫氣、甲烷與少量硫化物的氣體，其中最後一項是臭味來源。

黃軒表示，若突然發生5種狀況的放屁，就代表身體在求救：

1.放屁次數增加伴隨脹氣與肚子痛，此情形可能為「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP不耐」，常見的食物有牛奶、洋蔥、蒜與麵粉。

2.放屁味道濃烈到像生化武器，並非氣體量多，而是硫化物偏高，代表高蛋白飲食（健身族容易中招）與腸道菌組成失衡。

3.放屁超多加上拉肚子，就可能是有腸躁症、腸道感染甚至是食物中毒與抗生素後腸道菌失衡，其中IBS患者（腸道功能性障礙）氣體量是常人2~3倍。

4.吃完東西立刻瘋狂放屁，有可能是小腸細菌過度生長，此時會有腹脹、便秘、腹瀉交替、脹到像懷孕症狀。

5.放屁突然變少，卻腹脹得很誇張，這種放屁放不出去情形最需要注意，極有可能是腸阻塞、嚴重便祕與腸道動力異常，若還有打嗝變少，肚子硬又痛，務必立刻掛急診。

黃軒提供幾個初步自我檢查方法，包括大便形狀變化、伴隨腹脹、絞痛、放屁會「射氣」到不能忍、吃某類食物後特別明顯、早上還好，晚上脹到飛起、大便有血或黑便以上7項，只要命中2項就該看腸胃科。

黃軒表示，想要讓屁回到正常，就該減少FODMAP（洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）攝取量、少喝氣泡飲料、吃飯細嚼慢嚥不說話減少吞氣量，若是高蛋白飲食者，需要適時攝取蔬菜與益生元纖維，規律排便與每天走路20分鐘，也可促進腸道蠕動。常脹氣的人可以做Breath Test（氫氣呼氣試驗）檢查SIBO（小腸細菌過度生長）或乳糖不耐。

